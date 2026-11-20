Las impactantes imágenes de los destrozos en Calchín Oeste tras el paso de "un tornado"
La furia de un viento extremo que duró apenas unos minutos arrasó industrias, arrancó chapas como papel y dejó un paisaje de devastación en la localidad cordobesa.
20/11/2026 | 10:04Redacción Cadena 3
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Serios daños por el temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Fuerte temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Fuerte temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Fuerte temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Fuerte temporal en Calchín Oeste.
FOTO: Fuerte temporal en Calchín Oeste.
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Audio. "En tres minutos nos destruyó, nos dejó sin nada", dijo el dueño Garino Neumáticos.
Juntos
Una ráfaga de extrema violencia golpeó Calchín Oeste cerca de las 2:30 de la madrugada, dejando en pocos minutos un escenario de destrucción que conmovió a toda la comunidad.
El fenómeno, que el intendente Mariano Vottero comparó con un tornado, concentró su impacto en el sector productivo y en las estructuras del pueblo.
Las imágenes recogidas en el lugar muestran chapas retorcidas, postes de hormigón caídos y negocios severamente dañados tras el paso del temporal.
Chapas como papel y el golpe a los comercios
El propietario del Garino Neumáticos, Rogelio, relató el impacto de ver destruido en segundos el fruto de años de esfuerzo y trabajo en una localidad pequeña.
"En tres minutos nos destruyó, nos dejó sin nada. El dolor más grande está en el alma porque esto uno lo hizo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo", dijo a Cadena 3.
Postes caídos, cables y el esfuerzo por volver a empezar
El relato en el terreno también dio cuenta de postes de hormigón de media y alta tensión tendidos sobre el suelo, camionetas ubicadas bajo estructuras afectadas y el ingreso de agua en oficinas, salas de reuniones y equipos informáticos.
Al mismo tiempo, las autoridades pidieron precaución a los vecinos ante el riesgo de cables cortados mientras trabajaban bomberos, Defensa Civil y policía.
Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Calchín Oeste? Una ráfaga de extrema violencia causó destrucción en la localidad.
¿Quién es el intendente que habló sobre el fenómeno? El intendente Mariano Vottero comparó el evento con un tornado.
¿Cuándo sucedió el fenómeno? Ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada del viernes.
¿Dónde se produjo el impacto? En Calchín Oeste, a unos 30 kilómetros de Calchín.
¿Por qué es significativo el evento? Dejó un escenario de destrucción en el sector productivo y afectó a numerosos comercios.