Una ráfaga de extrema violencia golpeó Calchín Oeste cerca de las 2:30 de la madrugada, dejando en pocos minutos un escenario de destrucción que conmovió a toda la comunidad.

El fenómeno, que el intendente Mariano Vottero comparó con un tornado, concentró su impacto en el sector productivo y en las estructuras del pueblo.

Las imágenes recogidas en el lugar muestran chapas retorcidas, postes de hormigón caídos y negocios severamente dañados tras el paso del temporal.

Chapas como papel y el golpe a los comercios

El propietario del Garino Neumáticos, Rogelio, relató el impacto de ver destruido en segundos el fruto de años de esfuerzo y trabajo en una localidad pequeña.

"En tres minutos nos destruyó, nos dejó sin nada. El dolor más grande está en el alma porque esto uno lo hizo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo", dijo a Cadena 3.

Postes caídos, cables y el esfuerzo por volver a empezar

El relato en el terreno también dio cuenta de postes de hormigón de media y alta tensión tendidos sobre el suelo, camionetas ubicadas bajo estructuras afectadas y el ingreso de agua en oficinas, salas de reuniones y equipos informáticos.

Al mismo tiempo, las autoridades pidieron precaución a los vecinos ante el riesgo de cables cortados mientras trabajaban bomberos, Defensa Civil y policía.

Informe de Gonzalo Carrasquera.