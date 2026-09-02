Tiger Woods evitó ir a la cárcel por el accidente que provocó en marzo

Tiger Woods decidió no impugnar el miércoles el cargo de conducción temeraria, luego de un accidente de tránsito que ocurrió en marzo cerca de su residencia en Florida. En un inicio, el golfista había sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Durante su comparecencia ante un tribunal del condado de Martin, Woods aceptó un cargo reducido, lo que resultó en la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de cinco años. A lo largo de la audiencia, el golfista de 50 años mantuvo un perfil bajo y no hizo declaraciones, mientras se sentaba junto a su novia, Vanessa Trump, quien es la exnuera del expresidente Donald Trump.

Después de la audiencia, Woods abandonó el juzgado sin dirigirse a los medios de comunicación. Además de los cargos de conducción temeraria, también enfrentó acusaciones por negarse a someterse a pruebas de alcohol y debió cubrir los costos judiciales, según los documentos presentados.

No impugnar los cargos implica una aceptación de culpabilidad, aunque no se presenta defensa. En el contexto del sistema penal, esta decisión es tratada como una condena.

El incidente que llevó a estas acusaciones ocurrió cuando el SUV de Woods colisionó con un camión y se volcó en un camino residencial de Jupiter Island. Un informe de la oficina del sheriff reveló que se encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que el golfista mostraba signos de deterioro. Aunque se sometió a una prueba de alcoholemia que resultó negativa, se negó a realizar una prueba de orina.

Woods se había declarado no culpable del cargo original de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

A pesar de que ni Woods ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos en el accidente, su Land Rover causó daños de aproximadamente 5.000 dólares al camión, de acuerdo con un informe policial. El golfista declaró a un agente que estaba distraído revisando su teléfono y cambiando de emisora de radio en el momento del choque.

Conocido como una de las figuras más influyentes en el mundo del golf, la carrera de Woods ha enfrentado numerosos obstáculos debido a múltiples cirugías en su espalda y rodillas, así como accidentes automovilísticos y problemas relacionados con la dependencia de analgésicos.

Woods ha estado involucrado en cuatro accidentes a lo largo de su carrera. Tras el accidente de 2009, tomó una pausa del golf, y nuevamente tras el más reciente, aún no ha vuelto a competir en torneos. Según registros judiciales, se trasladó fuera de Estados Unidos para recibir tratamiento en un centro de internamiento.

Su primera aparición pública tras regresar del tratamiento fue el 23 de junio, donde presentó los planes del PGA Tour para un nuevo calendario en 2028. A pesar de su arresto, Woods sigue siendo presidente del Comité de Competencia Futura del circuito, aunque no respondió preguntas durante dicha aparición.