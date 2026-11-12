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Thiago Tirante se impone ante Shevchenko y avanza a las semifinales del ATP en Estocolmo

El tenista argentino se mostró sólido en su juego y avanzó a las semifinales tras el retiro de Tomás Etcheverry en octavos.

12/11/2026 | 17:58Redacción Cadena 3

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Thiago Tirante

FOTO: Thiago Tirante

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- El argentino Thiago Tirante avanzó este jueves a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 en los cuartos de final.

Tirante llegó fresco a este compromiso luego del retiro de Tomás Etcheverry en los octavos de final, instancia que evitó disputar y que lo posicionó como claro candidato para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El cruce frente a Shevchenko marcó el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional; el historial ya contaba con una victoria previa para el tenista argentino.

El primer set comenzó parejo y con el servicio de Tirante como arma principal, ya que sostuvo sus juegos de saque sin demasiadas complicaciones.

El argentino dispuso de una buena oportunidad para concretar un quiebre a su favor, pero el kazajo se mantuvo firme y sostuvo la igualdad.

A partir del 3-3, ambos tenistas defendieron sus turnos de saque con autoridad y llevaron la definición al tie-break.

En el desempate, Tirante mostró superioridad durante gran parte del desarrollo y alcanzó una ventaja de 6-2.

Aunque dejó escapar algunas oportunidades para cerrar el parcial, finalmente se quedó con la manga inicial por 7-6(5).

En el segundo parcial se repitió la paridad del comienzo, ya que el servicio continuó como el factor clave del encuentro y Shevchenko buscó aprovechar los errores del argentino para tomar ventaja en el marcador.

Sin embargo, Tirante conservó la firmeza con su saque hasta el 3-3, momento en el que encendió las alarmas tras solicitar asistencia médica.

La situación física no pasó a mayores y el duelo avanzó igualado hasta el 5-5, cuando la solidez de ambos al saque forzó un nuevo tie break.

En este segundo desempate, Tirante cometió algunos errores que permitieron a Shevchenko adelantarse 6-2.

Pese a que los nervios le jugaron una mala pasada al kazajo y lo llevaron a desperdiciar varios puntos para set, Shevchenko concretó su cuarta oportunidad, cerró el parcial por 7-6(5) y estiró el partido a una tercera manga.

En el set definitivo apareció el mejor tenis de Tirante, quien salió con agresividad desde el inicio: tras el 1-1, el argentino sostuvo con solvencia su saque, logró un quiebre para colocarse 3-1 y amplió luego la ventaja hasta el 4-1.

Tirante administró esa diferencia hasta el 5-3 y cerró el triunfo con autoridad por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 para sellar su clasificación a las semifinales del certamen.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Thiago Tirante venció a Alexander Shevchenko.

¿Cuál fue el resultado final?
Tirante ganó por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3.

¿Cuándo se llevó a cabo el encuentro?
El partido se jugó el jueves 12 de noviembre.

¿Dónde se disputó el torneo?
El evento tuvo lugar en Estocolmo, Suecia.

¿Cómo avanzó Tirante a las semifinales?
Llegó a esta instancia tras el retiro de Tomás Etcheverry en octavos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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