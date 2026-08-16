Rosario Central se impone ante Barracas y se posiciona en el tercer lugar del Clausura 2026

FOTO: Alan Rodríguez, goleador de la noche, durante el triunfo de Rosario Central.

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) – Con la mirada puesta en la Copa Libertadores, Rosario Central presentó un equipo alternativo, lleno de jóvenes promesas, y logró una victoria por 1-0 sobre Barracas Central, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El único tanto del encuentro se produjo a los 40 minutos del primer tiempo, gracias al extremo Alan Rodríguez, quien aprovechó una asistencia del defensor Sebastián Zaracho.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Jorge Almirón alcanzó su tercer éxito consecutivo en el campeonato, posicionándose en el tercer puesto de la zona B con 10 puntos. Por su parte, el "Guapo" se encuentra en el quinto lugar, con un punto menos.

En la próxima jornada, el "Canalla" se enfrentará a Talleres de Córdoba el lunes 24 de agosto a las 21:15, mientras que Barracas será local ante Platense el domingo 23 a las 14:45.

El primer intento del partido llegó a los tres minutos, cuando el visitante Julián Fernández lanzó un remate desde el borde izquierdo del área, que se fue desviado.

Ya en el minuto 40, Rodríguez recibió un pase filtrado y, tras controlar el balón, se enfrentó al arquero Marcelo Miño, superándolo con un tiro preciso.

A lo largo del segundo tiempo, Barracas Central mostró una mejoría, aunque no logró concretar sus oportunidades. Su primer acercamiento se dio a los cuatro minutos, con un córner que Fernando Tobio cabeceó, pero fue bien contenido por el arquero Axel Werner.

En el minuto 66, Tomás Porra disparó al primer palo, pero el remate se fue desviado. Seis minutos después, un cabezazo de Kevin Jappert impactó en el travesaño.

La ocasión más clara para el "Guapo" llegó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Facundo Bruera recuperó el balón y disparó desde media cancha, pero Werner logró despejar el tiro, que dio en el travesaño antes de ser controlado.

En el tiempo de descuento, Werner volvió a ser clave al detener un mano a mano y un cabezazo de Jhonatan Candia, asegurando la victoria para su equipo.