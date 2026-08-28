Los Pumas se preparan para un importante choque ante Australia en Jujuy

FOTO: Los Pumas van por su segundo triunfo en este 2026.

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Los Pumas están listos para enfrentar a Australia este sábado, en lo que representa su quinto encuentro del año. El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, saltará al campo de juego con los mismos 15 titulares que se presentaron ante Sudáfrica, en una reciente derrota por 17-10 en el Estadio José Amalfitani de Vélez.

El seleccionado argentino llega a este partido en medio de un desempeño irregular en 2026, donde comenzó con tres partidos en el Nations Championship, logrando solo una victoria ante Gales (35-21). En sus otros dos encuentros, sufrió derrotas ante Escocia (47-38) y Inglaterra (31-24).

El cuarto test match del año fue el 8 de agosto, cuando enfrentaron a Sudáfrica, actual bicampeón del mundo, en un partido que resultó ser un verdadero desafío para Los Pumas.

Después de este enfrentamiento, el equipo argentino volverá a medirse con Australia el 5 de noviembre en Mendoza, y cerrará el año con tres partidos más del Nations Championship, enfrentándose a Irlanda, Italia y Francia.

Este 2026 es crucial para Los Pumas, ya que se prepara para el Mundial de Rugby de 2027, que se celebrará en Australia.

El XV titular de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy está conformado por: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.