Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- El mediocampista y capitán de Boca, Leandro Paredes, compartió una imagen en sus redes sociales donde se enorgullece de los títulos que el club obtuvo recientemente, comenzando su mensaje con: "Buen día bosteros".

Este lunes por la mañana, Paredes publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se podían apreciar los trofeos que Boca ha conquistado en las últimas semanas. En esta ocasión, se refirió a la consagración en la Liga, lograda de manera dramática al terminar primero en la tabla anual, gracias a un gol de último minuto del colombiano Enner Valencia contra Defensa y Justicia. También mencionó la reciente victoria en la Copa Sudamericana, donde los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se impusieron con un 2-0 ante Atlético Mineiro de Brasil.

El rol de Paredes ha sido fundamental en ambas consagraciones, destacándose como un eje en el medio campo y colaborando tanto en la salida de las jugadas como en las finalizaciones. Su capacidad para generar juego ha sido clave para el éxito del equipo en esta temporada.

Sin embargo, el sábado, tras la celebración de la Copa Sudamericana, el capitán generó preocupación al desmayarse mientras hablaba con la prensa. Afortunadamente, se determinó que se trató de un mareo y desde el club aseguraron que no fue nada grave.

El semestre de Boca continuará con un encuentro este miércoles contra Independiente Rivadavia de Mendoza en los octavos de final del Torneo Clausura. Solo una semana después, el 2 de diciembre, se enfrentarán a Platense en la gran final de la Copa Argentina.