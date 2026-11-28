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Zabala metió su penal y decretó el triunfo del Rojo ante Vélez.

POR PENALES, INDEPENDIENTE PASÓ A SEMIFINALES

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El defensor del Rojo aprovechó un despeje defectuoso de Vélez y no perdonó para adelantar a su equipo.

¡VALDÉZ PUSO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE EN EL ALARGUE! ??

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El delantero del Fortín metió un gran cabezazo y puso el 1-1 ante Independiente.

DE CABEZA, RONALDO MARTÍNEZ LO EMPATÓ PARA VÉLEZ

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Lectura rápida

¿Qué se define este sábado?

El primer semifinalista del Torneo Clausura entre Vélez e Independiente.

¿Dónde se juega el partido?

En el Estadio José Amalfitani.

¿A qué hora inicia el encuentro?

A las 20 horas.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

El árbitro principal es Facundo Tello y el VAR será Salomé Di Iorio.

¿Qué necesitan ambos equipos?

Vélez necesita ganar para asegurar su lugar en la Copa Libertadores, mientras que Independiente busca romper su sequía de títulos locales.