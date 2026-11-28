Independiente dio el golpe en Liniers: venció por penales a Vélez y se metió en semifinales
El encuentro había finalizado 1-1 en el tiempo regular y suplementario, luego "El Rojo" se impuso 3-1 desde los doce pasos. Ahora espera por Instituto o River en la siguiente instancia.
FOTO: Independiente y Vélez se miden en Liniers. (Foto: CAI)
FOTO: Vélez e Independiente se enfrentan en el José Amalfitani.
En desarrollo....
La definición por penales (Zabala)
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POR PENALES, INDEPENDIENTE PASÓ A SEMIFINALES
Zabala metió su penal y decretó el triunfo del Rojo ante Vélez.
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El gol de Independiente (Váldez)
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¡VALDÉZ PUSO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE EN EL ALARGUE! ??
El defensor del Rojo aprovechó un despeje defectuoso de Vélez y no perdonó para adelantar a su equipo.
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El gol de Vélez (Martínez)
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DE CABEZA, RONALDO MARTÍNEZ LO EMPATÓ PARA VÉLEZ
El delantero del Fortín metió un gran cabezazo y puso el 1-1 ante Independiente.
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Lectura rápida
¿Qué se define este sábado?
El primer semifinalista del Torneo Clausura entre Vélez e Independiente.
¿Dónde se juega el partido?
En el Estadio José Amalfitani.
¿A qué hora inicia el encuentro?
A las 20 horas.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Facundo Tello y el VAR será Salomé Di Iorio.
¿Qué necesitan ambos equipos?
Vélez necesita ganar para asegurar su lugar en la Copa Libertadores, mientras que Independiente busca romper su sequía de títulos locales.
[Fuente: Noticias Argentinas]