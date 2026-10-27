Kylian Mbappé se disculpa con China por meme sobre Mao Zedong: "Mi comentario fue desafortunado"
El delantero francés generó controversia tras compartir su meme favorito. En un comunicado, expresó su arrepentimiento por el daño causado y su respeto hacia la cultura china.
FOTO: Mbappé pidió disculpas al pueblo chino.
Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- El delantero francés Kylian Mbappé ha solicitado disculpas al pueblo chino tras la controversia generada por un meme relacionado con Mao Zedong. En sus propias palabras, el jugador afirmó: "Mi comentario fue desafortunado".
La controversia surgió a raíz de una entrevista en la que Mbappé mencionó que uno de sus memes favoritos es "aquel en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". Sin mencionar directamente a Mao Zedong, el delantero se refería a una figura extremadamente sensible en la cultura china, donde las burlas sobre este tema pueden considerarse un delito.
Como consecuencia de sus declaraciones, varias marcas, entre ellas Mengniu, Dongpeng y Milkground, decidieron romper sus contratos con el futbolista. Además, la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y retiró los anuncios que incluían la imagen de Mbappé.
Ante la situación, el jugador emitió un comunicado en el que expresó: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparezco. Mi comentario fue desafortunado, y hoy entiendo que lastimó a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo".
En su disculpa, Mbappé también se dirigió a quienes se sintieron ofendidos, afirmando: "a todas las personas a las que mis palabras ofendieron. No fue para nada mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".
Por su parte, LaLiga de España emitió un comunicado en el que lamentó "profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos", aclarando que estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a la organización.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Mbappé?
El futbolista se disculpó por un meme que generó polémica en China.
¿Qué dijo sobre el meme?
Compartió que su meme favorito usaba su cara en un dictador chino.
¿Qué consecuencias tuvo?
Marcas rompieron contratos y CCTV suspendió transmisiones de LaLiga.
¿Cómo se disculpó?
Pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos y mostró respeto por el pueblo chino.
¿Qué dice LaLiga sobre esto?
Lamentó la ofensa y aclaró que los comentarios fueron personales de Mbappé.
[Fuente: Noticias Argentinas]