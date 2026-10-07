Emotivo adiós de Enzo Fernández a Messi y Otamendi tras su retiro de la Selección Argentina

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El mediocampista del Manchester City, Enzo Fernández, compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales dirigido al astro argentino Lionel Messi y al defensor de River Plate, Nicolás Otamendi, tras el retiro de ambos de la Selección argentina. En su publicación, Enzo expresó: "Los vamos a extrañar y va a ser difícil sin ustedes".

En su cuenta de Instagram, Fernández publicó una serie de imágenes del partido disputado el martes pasado, donde la Argentina se impuso 3-0 a Benín. En las fotos se le puede ver junto a Messi, así como también celebrando un gol anotado por Otamendi, acompañado de un texto que refleja su agradecimiento hacia ambos futbolistas: "No hay muchas palabras, ni adjetivos para un momento así", y agregó: "Nos acompañaron toda la vida, en las buenas y en las malas, por eso solo toca agradecer".

En su emotivo mensaje, Enzo destacó la importancia de Messi en su vida, señalando: "Leo, creo que cualquier frase va a quedar corta. Sos el ídolo en mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos. Solo deseo que puedas disfrutar tu vida, no sé si al nivel de cómo nos hiciste disfrutar a nosotros, porque va a ser imposible, pero que seas feliz".

Además, Fernández resaltó que el legado de Messi será "eterno, para todo el país", agradeciéndole por haber llevado "la bandera, a lo más alto del mundo" y concluyó: "el mejor jugador de la historia es argentino".

El mensaje también incluyó palabras de agradecimiento hacia Otamendi, quien se despidió anotando un gol ante el conjunto africano en el estadio Monumental, donde juega como capitán en River Plate. "Gracias 'General', fue un placer compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos una parte gigante de nuestra historia, más de 10 años con esta camiseta y te mereces lo mejor para lo que venga", escribió Enzo.

Para cerrar su emotivo adiós, Fernández expresó que los extrañará mucho y que será "difícil" sin ambos, aunque se comprometió a seguir "los pasos" que ellos marcaron a lo largo de los años.