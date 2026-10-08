Anne Carson, la poeta canadiense que conquistó el Nobel de Literatura 2026

Buenos Aires, 8 octubre (NA) - La escritora canadiense Anne Carson fue distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026, uno de los galardones más importantes en el ámbito literario.

Con una trayectoria como poeta, ensayista y traductora, Carson, de 76 años, ha creado una obra que desafía las barreras entre géneros, entrelazando mitología griega, filosofía, poesía y narrativa contemporánea.

El anuncio se realizó este jueves por parte de la Academia Sueca, durante una transmisión en vivo desde su sede en Estocolmo. Este año, el premio cuenta con un monto de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a cerca de 1,2 millones de dólares.

El jurado destacó "su audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, creó nuevas formas para la literatura contemporánea".

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, mencionó que la noticia tomó a Carson por sorpresa en Islandia, donde se encontraba de viaje "escuchando el viento", según explicó.

En la justificación de su elección, la Academia resaltó la obra Nox, publicada en 2010, escrita en memoria de su hermano Michael, quien desapareció antes de fallecer en Dinamarca en 2000. "Aquí -expresaron- es palpable un profundo sentimiento de pérdida que se abre camino desde abajo. El resultado es una creación tan escultórica como literaria, un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón de fotos, cartas y otros textos escritos dedicados a su hermano fallecido".

Los últimos ganadores del Nobel de Literatura incluyen al húngaro László Krasznahorkai, en 2025, y a la surcoreana Han Kang, en 2024. En 2023, el premio fue otorgado al noruego Jon Fosse, y en 2022 a la francesa Annie Ernaux.

Anne Carson, la escritora que reinventó los clásicos griegos

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Carson ha construido una de las obras más originales de la literatura contemporánea, combinando poesía, ensayo, narrativa, filosofía y traducción. Su interés por el mundo clásico se inició en la secundaria, cuando un profesor de latín le enseñó griego antiguo durante los almuerzos, una experiencia que marcó su trayectoria.

Carson se graduó en la Universidad de Toronto, donde obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en Estudios Clásicos. A lo largo de su carrera, ha enseñado en universidades como McGill y Michigan, mientras desarrollaba su escritura, que desafía las convenciones literarias.

Su primer libro, Eros the Bittersweet (1986), un ensayo sobre el deseo en la literatura griega, anticipó los rasgos centrales de su obra. Otros títulos como Glass, Irony, and God (1992), Plainwater (1995) y Men in the Off Hours (2000) consolidaron su prestigio.

Uno de sus trabajos más destacados es Autobiografía de Rojo (1998), una novela en verso que reinterpreta el mito griego de Gerión y Heracles como una historia contemporánea de amor y desengaño. Esta obra recibió elogios y consolidó a Carson como figura central de la poesía experimental.

En 2001, publicó La belleza del marido, una exploración del matrimonio y la ruptura sentimental estructurada en 29 tangos, que le valió el Premio T. S. Eliot. También ha sido galardonada con el Premio Griffin de Poesía y recibió una beca de la Fundación MacArthur en 2000.

Su producción incluye Decreation (2005), donde fusiona poesía, ensayo y ópera, y traducciones de tragedias de autores como Eurípides, Sófocles y Esquilo. Su enfoque hacia los clásicos, con referencias contemporáneas, ha suscitado tanto admiración como controversia entre los especialistas.

A pesar de su reconocimiento internacional, Carson ha manifestado que nunca se consideró completamente una escritora, ya que su primera vocación fue el dibujo. Se define como una artista visual, lo que ayuda a entender su obra en constante experimentación formal.