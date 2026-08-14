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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 7° y 18°. La humedad es alta y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

14/08/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 14 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 10°. La humedad es del 87%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este, contribuyendo a un ambiente fresco. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 4 m/s. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con algunas nubes dispersas. El lunes 17 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 14°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el martes 18 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 12°, también con posibilidad de lluvias. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 18°, con cielo nublado.

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