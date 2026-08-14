Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

El clima en Santa Fe para este viernes 14 de agosto se caracteriza por un cielo cubierto con nubes que dominan el panorama. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, ofreciendo una visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1019 hPa.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 15°. Las condiciones de viento y humedad podrían hacer que la sensación térmica se mantenga ligeramente por debajo de la temperatura real. A lo largo de la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Santa Fe cambiará en los próximos días. Para el sábado 15 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 14° y 16°, también con posibilidad de lluvias. El lunes 17 de agosto, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 15°, y lluvias moderadas. Finalmente, el martes 18 de agosto, las temperaturas mínimas podrían bajar a 8° y las máximas a 12°, con lluvias de alta intensidad.

Este cambio en las condiciones climáticas podría afectar diversas actividades al aire libre, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones si se prevén lluvias intensas.