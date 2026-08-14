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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Santa Fe presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 15°. La humedad es alta y se espera un leve aumento en las temperaturas para los próximos días.

14/08/2026 | 12:17Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico para el 14 de agosto

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El clima en Santa Fe para este viernes 14 de agosto se caracteriza por un cielo cubierto con nubes que dominan el panorama. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, ofreciendo una visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1019 hPa.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 15°. Las condiciones de viento y humedad podrían hacer que la sensación térmica se mantenga ligeramente por debajo de la temperatura real. A lo largo de la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Santa Fe cambiará en los próximos días. Para el sábado 15 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 14° y 16°, también con posibilidad de lluvias. El lunes 17 de agosto, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 15°, y lluvias moderadas. Finalmente, el martes 18 de agosto, las temperaturas mínimas podrían bajar a 8° y las máximas a 12°, con lluvias de alta intensidad.

Este cambio en las condiciones climáticas podría afectar diversas actividades al aire libre, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones si se prevén lluvias intensas.

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