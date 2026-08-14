Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°. La humedad se encuentra en un 60%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 17°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. El viento será leve, lo que contribuirá a un clima fresco y propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta indica que el sábado 15 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 22°, con cielo despejado. El domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 27°, también con cielo despejado. Sin embargo, a partir del lunes 17 de agosto, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 10° y máximas de 13°. El martes 18 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 10°, con más lluvias. Finalmente, el miércoles 19 de agosto, se espera una mínima de 4° y una máxima de 16°, con lluvias ligeras.