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Clima

Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 8° y 15°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento moderado durante la jornada.

14/08/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo cubierto con temperatura de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 85%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para este viernes 14 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. El cielo permanecerá nublado durante todo el día, con un viento moderado que podría alcanzar los 5 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura en la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo nublado. El domingo 16 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 21°, manteniendo el cielo cubierto. Para el lunes 17 de agosto, se anticipan lluvias moderadas, con una mínima de 12° y una máxima de 15°. Finalmente, el martes 18 de agosto, la mínima descenderá a 8° y la máxima alcanzará los 11°, con lluvias ligeras esperadas.

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