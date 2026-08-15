Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 87%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, contribuyendo a una sensación de frescura.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa que podría llegar a ser un poco más intensa en horas de la tarde. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variado. Para el domingo 16 de agosto, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 17 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 11° y 16°, con cielo nublado. El martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, se espera un clima similar, con temperaturas entre 7° y 16°, y cielo nublado. Finalmente, el jueves 20 de agosto, el clima mejorará con una mínima de 9° y una máxima de 19°, bajo un cielo despejado.