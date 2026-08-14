Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 51%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy viernes 14 de agosto

Para este viernes 14 de agosto, se anticipa una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 15 de agosto se espera una mínima de 6° y una máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo 16 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 8° y 12°, con probabilidad de lluvias moderadas. El lunes 17 de agosto, las mínimas descenderán a 5° y las máximas alcanzarán 9°, manteniendo la posibilidad de lluvias. Finalmente, el martes 18 de agosto, se prevé un leve ascenso en las temperaturas, con mínimas de 6° y máximas de 17°, y cielo despejado.