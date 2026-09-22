Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 34%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 0.89 m/s desde el sur.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. El viento será leve, con una velocidad que no superará los 1 m/s. La humedad, que se mantiene en un 34%, y la presión atmosférica es de 1025 hPa. No se prevén lluvias, por lo que el clima se mantendrá seco a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 27°, con cielo ligeramente nublado. El jueves 24, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo cubierto. El viernes 25, se espera una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo despejado. Para el sábado 26, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, también con cielo despejado. Finalmente, el domingo 27, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 31°, con algunas nubes dispersas.