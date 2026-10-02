Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el viernes 2 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 16° y una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 64%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 2 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables durante el día, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 3 de octubre la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con pocas nubes. Para el lunes 5 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con cielos mayormente nublados. El martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 17°, también con nubes cubriendo el cielo.