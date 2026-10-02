Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 2 de octubre
Este viernes 2 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 6° y 17°. Se esperan cielos parcialmente nublados y vientos suaves. Conocé todos los detalles del clima para hoy.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el viernes 2 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 16° y una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 64%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 4 m/s desde el este.
El clima hoy viernes 2 de octubre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables durante el día, sin probabilidades de lluvia.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 3 de octubre la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. El domingo 4 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con pocas nubes. Para el lunes 5 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 18°, con cielos mayormente nublados. El martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 17°, también con nubes cubriendo el cielo.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en CABA?
Se prevé un día con temperaturas entre 7° y 17°, con cielos parcialmente nublados.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy en CABA.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
Se esperan lluvias moderadas el sábado y cielos despejados el domingo.
¿Qué condiciones de viento hay hoy?
El viento sopla a 4 m/s desde el este, con ráfagas suaves.