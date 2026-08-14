Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 14 de agosto

Este viernes 14 de agosto, la ciudad de Buenos Aires se presenta con un clima fresco y nublado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que contribuye a una sensación de mayor frescura. El viento sopla a 8 m/s desde el este, lo que también influye en la percepción térmica. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 9° y una máxima de 14°. Las condiciones del cielo permanecerán mayormente nubladas a lo largo del día, sin probabilidades de lluvias significativas. La presión atmosférica se mantiene en 1023 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el pronóstico extendido, el sábado 15 de agosto se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 16 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 13° y 16°, con cielo nublado. El lunes 17 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 14°, con posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 18 de agosto, las temperaturas descenderán a una mínima de 9° y una máxima de 10°, con lluvias moderadas esperadas.

En resumen, el clima en CABA para este viernes 14 de agosto se caracteriza por temperaturas frescas y un cielo mayormente nublado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un fin de semana con condiciones similares y algunas lluvias ligeras.