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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 11 de septiembre

Este viernes 11 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 17°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento moderado. La humedad será del 62%, con buena visibilidad.

11/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se sitúa en un 62%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste.

El clima hoy viernes 11 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad del 62% y buena visibilidad. No se esperan lluvias, por lo que la jornada se presentará mayormente nublada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se caracterizarán por un descenso en las temperaturas. Para el sábado 12 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 14°, con cielo nublado. El domingo 13 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre y 10°, con cielo despejado. El lunes 14 de septiembre, se espera una mínima de y una máxima de 14°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el martes 15 de septiembre, la mínima será de y la máxima de 11°, con cielo despejado.

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