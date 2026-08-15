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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 15 de agosto

Este sábado 15 de agosto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un día nublado, con temperaturas que oscilarán entre 11° y 16°. La humedad será alta y el viento soplará desde el este.

15/08/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el sábado 15 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 91%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 15 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán los 5 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de frescura durante el día, aunque no se prevén lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El domingo 16 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con cielo nublado. El lunes 17 de agosto, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el martes 18 de agosto, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 10°, también con lluvias. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 9° y 14°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 20 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 16°, con cielo nublado.

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