Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 22° y una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 79%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Durante el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima que podría llegar a los 30°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, pero en general, se anticipa un día agradable. El viento será leve, lo que contribuirá a un clima cálido y soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el domingo 15 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 28°, con cielo despejado. El lunes 16 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 24°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 23°, con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con pocas nubes.