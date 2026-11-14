Receta fácil de tortitas de avena y plátano para un desayuno saludable

Los desayunos son considerados por muchos especialistas como el momento más crucial del día, donde la alimentación adecuada cobra relevancia. Cada individuo adapta su primera comida a sus preferencias, tiempo disponible y presupuesto. En este contexto, se ha observado una tendencia hacia la disminución en el consumo de harinas blancas, lo que hace que buscar alternativas atractivas sea cada vez más relevante.

En este sentido, se presenta una receta ideal: las tortitas de avena y plátano. Este plato no solo es fácil de preparar, sino que también se convierte en una opción nutritiva para comenzar el día. Estas tortitas pueden servirse con miel de abeja y frutas frescas de temporada, creando un desayuno completo que aporta energía y sabor.

Ingredientes para 4 personas:

200 g de avena

1 huevo

1 plátano (y más para servir)

5 g de levadura química

50 g de azúcar moreno (se puede reducir la cantidad)

5 g de canela molida

10 mL de aceite de girasol

200 mL de leche de coco

Una pizca de sal

Preparación:

La dificultad de esta receta se califica como fácil y el tiempo total de preparación es de 30 minutos, distribuidos en 10 minutos para la elaboración y 20 minutos para la cocción.

Para comenzar, se mezcló la avena con la levadura, la canela y el azúcar. Luego, se licuó todo hasta obtener una textura similar a la de una harina un poco gruesa. A esta mezcla se le añadió la leche de coco, el plátano y el huevo, batiendo bien hasta lograr una consistencia homogénea y algo espesa.

Se calentaron unas gotas de aceite vegetal en una sartén antiadherente. Una vez caliente, se vertió una porción equivalente a un cucharón de sopa de la mezcla. Se dejó cocinar durante tres a cuatro minutos, hasta que comenzaron a formarse burbujas. Luego, se dio la vuelta a la tortita y se cocinó por el otro lado durante el mismo tiempo.

Las tortitas se sirvieron calientes, acompañadas de fresas, plátano y miel de abeja, creando una combinación perfecta para un desayuno energético.

Para acompañar estas deliciosas tortitas de avena y plátano, se recomienda servirlas tibias o calientes, decoradas con miel de abeja y frutas cortadas. En esta ocasión, se eligieron plátano y fresas como acompañamiento. Esta receta es ideal para disfrutar en el desayuno o, para quienes buscan un toque dulce, también puede ser una merienda llena de sabor.