Descubrí la receta de la sobada riojana, un clásico de la repostería argentina

La sobada riojana se ha consolidado como un emblema de la repostería casera en La Rioja. Este bizcocho, caracterizado por su textura esponjosa y sabor suave, se elabora con una masa sencilla que combina huevos, azúcar, harina, leche y aceite. Su preparación es accesible, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan deleitarse con un postre tradicional sin complicaciones.

Para preparar la sobada riojana, se requieren los siguientes ingredientes, pensados para cuatro personas: 200 gramos de harina de trigo, 100 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, 85 gramos de aceite de girasol, 3 huevos, 10 gramos de levadura química, una cucharadita de esencia de vainilla y dos cucharadas de azúcar adicional para espolvorear.

El proceso de elaboración es rápido y no presenta mayores dificultades. En primer lugar, se batieron los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla durante aproximadamente cuatro minutos, hasta obtener una mezcla espumosa y con volumen. Posteriormente, se incorporó el aceite de girasol de forma gradual, continuando con el batido, y luego se añadió la leche, siguiendo el mismo procedimiento.

Una vez que todos los líquidos se integraron, se incorporaron la harina y la levadura poco a poco, mientras se removía la mezcla hasta obtener una masa homogénea. Para preparar el molde, se engrasó y enharinó uno de dimensiones 20x25 cm. Se vertió la mezcla en el molde y se espolvoreó con azúcar antes de llevarlo al horno.

El horneado se realizó a una temperatura de 180 grados Celsius durante 45 minutos, tiempo suficiente para que la sobada riojana adquiriera un dorado perfecto y una cocción adecuada.

La sobada no solo se disfruta sola, sino que también se puede acompañar con una taza de café o con deliciosas mermeladas caseras, como la de nísperos. Además, es un complemento perfecto para frutas de temporada o un toque de nata montada, lo que la convierte en un postre versátil y atractivo para cualquier ocasión.