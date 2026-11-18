Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 72% y una visibilidad de 10000 m. El viento es casi imperceptible, con una velocidad de 0 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1004 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La visibilidad será óptima, sin probabilidades de lluvias, lo que favorece actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 30°. El viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 22°, con probabilidad de light rain. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con cielo cubierto. Para el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con light rain nuevamente. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, se prevé un día soleado con mínima de 17° y máxima de 23°.