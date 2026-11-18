Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, y la humedad alcanza el 94%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación de calor más intensa, aunque no se prevén lluvias para el día de hoy. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo una buena circulación en la provincia.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. El jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielos mayormente nublados. Para el viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 34°, con probabilidades de lluvias moderadas. El sábado 21 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 20° y 23°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 26°, también con lluvias ligeras.