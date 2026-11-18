Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 20°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 20°. La humedad es del 75%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, con 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1008 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad, que se mantiene alta, podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas. Para el domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 33°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, también con posibilidad de lluvias ligeras.