Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando también los 21°. La humedad se sitúa en un 69%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.77 m/s desde el noroeste, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para este miércoles 18 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, ya que no se anticipan lluvias. La humedad del 69% y el viento suave ayudarán a mantener un clima agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán cambios en el clima. El jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 20 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, también con posibilidad de lluvias. Para el sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 26°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras.