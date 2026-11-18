Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 21°. La sensación térmica se sitúa en 21°, con una humedad del 79%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para este miércoles 18 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real, pero el día se mantendrá mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentan variados. El jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 30°, con cielo nublado. Para el viernes 20 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 21 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, también con lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima será de 26°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo despejado.