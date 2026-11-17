El río Paraná alcanzó los 5,83 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 5,70. La situación es especialmente delicada en Colastiné Sur, donde en algunos sectores el agua llegó a cubrir las viviendas con casi dos metros. Según el recorrido realizado por el periodista Julián Bucolini, en diálogo con Cadena 3, los últimos tres o cuatro días marcaron un antes y un después para los vecinos.

Aunque la crecida había sido anticipada, la velocidad con la que avanzó el agua sorprendió a muchas familias. Algunas lograron retirar parte de sus pertenencias antes de abandonar sus casas, mientras que otras tuvieron que salir rápidamente y dejaron prácticamente todo atrás. Incluso hubo vecinos que intentaron regresar después de algunos días para rescatar objetos de valor o recuerdos familiares, pero ya no pudieron ingresar porque sus viviendas estaban completamente inundadas.

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El panorama podría empeorar en las próximas jornadas, ya que se espera que el nivel del agua aumente entre uno y un metro y medio más. Mientras tanto, algunas personas todavía permanecen en sus hogares, especialmente aquellas que cuentan con viviendas de dos plantas y pueden refugiarse en los pisos superiores.

El drama de los pescadores

Entre los más afectados por la creciente están los pescadores de la zona, que no solamente enfrentan la pérdida de sus pertenencias, sino también la imposibilidad de desarrollar la actividad de la que depende su subsistencia.

Héctor «Pato» Mafucci, pescador de Colastiné Sur, describió con crudeza el impacto de la inundación y pidió ayuda para quienes viven de la pesca.

«A nadie le gusta esto porque uno pierde todo. Uno que se rebusca del pescado va a tener que vender, no tiene dónde pescar, pierde la herramienta, pierde todo. En tres o cuatro días no te queda nada», expresó.

La preocupación también pasa por lo que vendrá cuando el agua comience a bajar. Sin embarcaciones, herramientas y lugares donde desarrollar su actividad, muchos trabajadores no saben cómo podrán recuperar sus ingresos.

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«Ojalá den una ayuda para los pescadores, que los ayuden, porque no tenemos otra forma de vivir que pescar. Más una persona grande, ¿quién te va a dar trabajo?», planteó Mafucci.

Su testimonio refleja una de las caras más difíciles de la emergencia: para muchas familias, la inundación no significa solamente dejar la casa, sino perder también los medios para ganarse la vida.

Una zona vulnerable

Colastiné Sur es un sector especialmente vulnerable de la capital santafesina. Está ubicado entre el río Colastiné y una laguna, y no cuenta con las mismas defensas que otras zonas de la región. Durante el recorrido, Bucolini observó que el agua del río ya había superado las calles y alcanzado la laguna, con niveles de inundación de entre un metro y medio y dos metros en distintos puntos.

La emergencia también genera riesgos sanitarios. En las últimas horas, dos hermanos de 10 y 13 años tuvieron que ser trasladados al Hospital de Niños luego de ser mordidos por una serpiente.

Con el Paraná por encima del nivel de evacuación y la posibilidad de nuevas subas, los vecinos de Colastiné Sur atraviesan momentos de incertidumbre. Detrás de cada vivienda inundada hay familias que perdieron sus pertenencias y trabajadores que ven amenazada su subsistencia. «En tres o cuatro días no te queda nada», resumió Mafucci, en una frase que sintetiza el impacto de la creciente sobre toda la comunidad.

Informe de Julián Buccolini.