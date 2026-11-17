La selección argentina cerró este martes a la noche el año con una impactante goleada por 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, que terminó teniendo un gran marco de hinchas.

El conjunto de Lionel Scaloni se impuso con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. Alexis Mac Allister marcó el restante.

En el otro partido de la última fecha FIFA del año, Argentina había caído ante Uruguay en "La Bombonera".

El triunfo culmina la última fecha FIFA de un 2026 en el que la selección fue subcampeona del mundo y cerró un balance de 17 partidos, con 14 triunfos, tres empates en tiempo reglamentario (dos victorias en el alargue ante Cabo Verde y Suiza y una derrota frente a España), y una única derrota, frente a Uruguay.

Mariano Troilo y Aaron Anselmino, ambos defensores centrales, tuvieron sus debuts oficiales con la camiseta de la selección en una noche redonda en el Mario Alberto Kempes.

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La primera llegada del partido fue del seleccionado argentino, a los cuatro minutos, con una recuperación y ataque rápido para que Julián Álvarez toque atrás para Enzo Fernández, cuyo derechazo se fue cerca del segundo palo.

La selección argentina abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, con una gran jugada colectiva de derecha hacia el centro en la que combinaron Álvarez y Fernández, para que Nicolás Paz reciba y abra el pie izquierdo, colocando la pelota contra el segundo poste.

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A los 14 minutos, Román Vega fue habilitado contra el costado izquierdo del área grande y puso un pase atrás que buscaba a Julián, pero el atacante del Atlético de Madrid remató pifiado y vio cómo su tiro cruzado se iba ancho.

La visita tuvo su primer acercamiento de peligro a los 19 minutos de la primera parte, cuando el lateral Gerald Taylor superó en velocidad a Román Vega por el costado derecho, llegó hasta el fondo y cruzó un centro atrás para el remate de primera de Josimar Méndez, que el “Dibu” Martínez pudo contener con una gran reacción y manotazo con la derecha.

Julián Álvarez se volvió a vestir de creador en 28 minutos, cuando salió del área para cruzar la pelota hacia la posición de Vega, que sacó un zurdazo rasante, cruzado y apenas desviado.

Cuando iban 34 minutos, una selección que fluyó todo el primer tiempo por los costados avanzó por la banda derecha tras un pase magistral de Enzo Fernández, que permitió a Giay llegar hasta el fondo y meter un centro atrás para Julián, que esta vez logró ajustar su derechazo cruzado para convertir el 2-0.

Sólo dos minutos más tarde, el atacante del "Colchonero" volvió a ser pieza clave del ataque argentino al revolotear por el borde del área y abrir hacia la izquierda para Prestianni, que probó suerte e impactó su disparo en el poste izquierdo de Patrick Sequeira.

Pasaban 38 minutos del primer tiempo cuando Nico Paz eludió a un rival con uno de sus giros característicos, pasó entre dos rivales y sacó un derechazo fulminante desde el borde del área grande, que se metió por el ángulo izquierdo de Sequeira para comenzar la goleada.

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Cuatro minutos después, Prestianni asistió a Julián Álvarez sobre el costado izquierdo del área grande, para que el “9” supere a su marcador en el mano a mano y saque un bombazo alto de zurda, convirtiendo el 4-0.

Argentina volvió a llegar apenas comenzado el segundo tiempo y a partir de los ingresados en el entretiempo, cuando José López abrió a la derecha con una pelota profunda para la trepada de Mastantuono, que no pudo superar a Sequeira con un tiro bajo por el primer palo.

El jugador de Fiorentina pudo convertir dos minutos después, con una gran pelota en cortada de Perrone hacia el costado derecho del área, para que el exjugador de River defina de primera al 5-0.

A los 17 minutos del complemento, el central Mariano Troilo, de reciente ingreso, sorprendió al aparecer en el área rival y sacó un zurdazo alto, después de combinar con Mastantuono, que se fue alto luego de un desvió en un defensor rival.

En 32 minutos de la segunda parte, Alexis Mac Allister recuperó una pelota al borde del área e intentó habilitar a Mastantuono con un pase que quedó trunco, aunque controló el rebote, eludió a dos rivales y definió entre las piernas del arquero rival.

El “Flaco” López tuvo su primera jugada de peligro de cara al arco rival dos minutos más tarde, al recibir sobre el costado derecho del área y cerrarse para buscar un tiro al primer palo, que no superó a Sequeira.

A los 42 minutos, Giuliano Simeone trasladó hacia la derecha para juntarse con Mastantuono, que se hamacó hacia la pierna zurda y volvió a apuntar al primer palo, por donde coló el séptimo tanto de la noche y así cerró la goleada argentina.