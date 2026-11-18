Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un cielo despejado, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 21°. La humedad es del 85%, lo que genera una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el suroeste.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. La jornada se caracterizará por un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad alta podría generar una sensación térmica algo superior a la temperatura real. El viento será leve, contribuyendo a un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 31°, con cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 18° y máximas de 32°. El sábado 21 de noviembre, se espera un día similar, con mínimas de 18° y máximas de 27°. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, el clima mejorará con cielo despejado, mínimas de 16° y máximas de 33°.