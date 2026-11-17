Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El delantero Nicolás Paz se convirtió en la figura principal de la Selección argentina en su victoria ante Costa Rica, donde logró marcar dos goles en apenas 45 minutos de juego, en lo que fue el último encuentro del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Paz abrió el marcador a los 8 minutos de la primera mitad y luego volvió a marcar a los 38, con un potente derechazo que se coló en el ángulo izquierdo del arco defendido por Patrick Sequeira. Además de sus goles, el delantero demostró ser el motor del equipo en los ataques.

En un momento en el que el entrenador debe decidir quién llevará la emblemática "10" a partir de 2027, Paz se perfila como la principal opción, superando a Franco Mastantuono, quien lo reemplazó en el segundo tiempo y también anotó.

El joven atacante de 22 años, figura del Como de Italia, no dudó en encarar y asociarse con sus compañeros, destacándose por su velocidad y técnica para mantener la posesión del balón. Su actuación por el sector derecho fue complementada por el excelente desempeño de Gianlucca Prestianni, quien también brilló en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el análisis individual de los jugadores, se destacó a Emiliano "Dibu" Martínez con un 7 por su solidez bajo los tres palos, mientras que Agustín Giay y Lisandro Martínez también recibieron un 7 por su desempeño defensivo. Máximo Perrone y Enzo Fernández fueron calificados con un 8 por su contribución en el mediocampo.

Alexis Mac Allister anotó el sexto gol del encuentro, mientras que Julián Álvarez y Gianluca Prestianni fueron fundamentales en el ataque, destacándose en el partido con calificaciones de 9. Nicolás Paz recibió un 10 por su liderazgo y su papel en las mejores jugadas argentinas, mostrando su potencial como el futuro "10" del equipo.