FOTO: Nacha Guevara lapidaria con el "Bailando" de Santiago del Moro y la televisión actual.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La reconocida artista Nacha Guevara se expresó de manera contundente sobre los contenidos de la televisión actual, pidiendo "basta de copiar" y refiriéndose específicamente al nuevo formato "Bailando con las estrellas", que será conducido por Santiago del Moro en Telefe: "Ya se hizo".

Al ser consultada sobre su conocimiento del próximo reality del canal de las pelotas, Guevara respondió con notable fastidio y agregó: "Ya se hizo, siempre copiando, siempre buscando el negocio. Basta de copiar al otro y hacer lo mismo".

En esa línea, la actriz sostuvo que no extraña ser parte del circuito televisivo ni de los medios. Sin embargo, reveló que "a veces sí" anhela su participación en los escenarios, "pero la televisión no, porque están haciendo siempre lo mismo y yo quiero ver cosas nuevas".

"Me gustaría ver cosas bien hechas, como lo que hacía Adrián Suar, Divinas, en las que tuve la suerte de participar. Adrián, dejate de joder, por favor", continuó. Además, sobre el regreso de la ficción a la televisión abierta, Nacha se emocionó: "Bien, Adrián. ¡Qué suerte, qué alegría! Él hizo cosas muy importantes".

Sobre el programa que conducirá Santiago del Moro, Guevara apuntó: "Los humanos somos seres creativos. ¿Por qué no usar ese don? Marcelo Tinelli fue el primero que lo hizo y, si tiene ganas de hacerlo de nuevo, tiene todo el derecho del mundo. A mí me gustaría que hiciera cosas nuevas; creo que lo puede hacer".