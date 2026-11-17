El director de cine y teatro, guionista y docente José "Pepe" Santiso, falleció a los 91 años, según lo confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Santiso fue reconocido por su trabajo con figuras como Federico Luppi, Miguel Ángel Solá y Luis Brandoni, y por haber dirigido el filme "Malayunta".

La Asociación comunicó el deceso este lunes y rindió homenaje al realizador a través de sus redes sociales: "Despedimos con pesar al director de cine y teatro, guionista y docente José 'Pepe' Santiso, quien desarrolló una extensa labor en la cinematografía argentina y participó del movimiento Teatro Abierto". La entidad también expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue "Malayunta", película estrenada en 1986, que marcó su debut como director de largometrajes. La obra, protagonizada por Federico Luppi, Bárbara Mujica y Miguel Ángel Solá, es una adaptación de la obra teatral "Pater Noster" de Jacobo Langsner, quien también colaboró en la escritura del guion. Este filme fue galardonado con el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

Nacido el 2 de mayo de 1935 en Buenos Aires, Santiso comenzó su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, donde estudió dirección de fotografía. Complementó su formación con seminarios en la Escuela de Cine Independiente de la Universidad Nacional del Litoral y dirección de actores con Agustín Alezzo.

Entre 1975 y 1985, estuvo a cargo del Centro de Estudios Cinematográficos, donde realizó una importante labor docente. Antes de dedicarse a la dirección de sus propios largometrajes, trabajó como camarógrafo y director de fotografía en producciones como "El habilitado", "Nosotros los monos", "La rabona" y "El bromista", además de realizar trabajos para televisión y cortometrajes publicitarios.

Su carrera también estuvo marcada por el teatro. En 1979 presentó "El otro", que combinaba las obras "El amante" y "La colección" del dramaturgo británico Harold Pinter, en el Teatro Payró. En 1981 volvió a esa sala con "Atendiendo al señor Sloane", también de Pinter.

En 1982, fue parte del movimiento Teatro Abierto, una iniciativa que reunió a dramaturgos, actores, directores y trabajadores de la cultura en defensa de la libertad de expresión durante la última dictadura cívico-militar. En este contexto, dirigió "Despedida en el lugar", de Beatriz Mosquera.

Una década después de su debut cinematográfico, estrenó "De mi barrio con amor" (1996), nuevamente con un guion coescrito con Langsner. Esta película reunió a actores como Luis Brandoni, Alicia Bruzzo, Roberto Carnaghi, Fabián Vena, Ana María Giunta, Pepe Novoa y Mario Pasik.

En 2004, presentó "Tacholas, un actor galaico-porteño", un documental que reconstruyó la vida y trayectoria de Fernando Iglesias, un intérprete de origen gallego que desarrolló gran parte de su carrera en Argentina. Este trabajo incluyó testimonios de figuras como Graciela Borges, Pepe Soriano, Héctor Olivera, José Martínez Suárez y Osvaldo Bonet.

Su último largometraje fue "Los rulos de Lulú", estrenado en 2015, una historia que transcurre entre un cabaret de tango y un conventillo porteño, con actuaciones de Carlos Portaluppi, Celina Font, Luis Longhi, Noralih Gago, Roly Serrano y Héctor Bidonde, entre otros.