Este miércoles 18 de noviembre, Mendoza se caracteriza por un clima con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 25°. Actualmente, el cielo presenta un estado de dust, lo que puede afectar la visibilidad y la calidad del aire. La temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se sitúa en un 47%, lo que genera una sensación de calor moderada.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 8.75 m/s proveniente del sureste, lo que puede generar ráfagas en algunas zonas. La visibilidad es de 5000 metros, lo que es adecuado para las actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución debido a la presencia de polvo en el ambiente. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa, lo que indica un día relativamente estable.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 25°. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá con polvo, lo que podría afectar la calidad del aire. Es recomendable que los habitantes de Mendoza tomen precauciones si padecen problemas respiratorios o alergias.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 19 de noviembre la temperatura mínima será de 19° y la máxima de 29°, con posibilidad de light rain. Para el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con moderate rain. El fin de semana se presentará con temperaturas más cálidas, alcanzando hasta 31° el domingo 22 de noviembre, con cielo despejado.