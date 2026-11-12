Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 12 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 22° y una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste.

El clima hoy jueves 12 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 29°. Las condiciones del viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en la ciudad mostrará variaciones. Para el viernes 13 de noviembre, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 14, la mínima será de 19° y la máxima de 22°, también con lluvias ligeras. El domingo 15 se espera una mínima de 18° y una máxima de 22°, con pocas nubes. Para el lunes 16, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 17 se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas.