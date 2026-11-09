NASA acelera su plan para llevar astronautas a la Luna en 2028 con innovaciones clave

La NASA presentó un ambicioso plan para regresar a los astronautas a la Luna en 2028. Durante una conferencia de prensa el 23 de octubre, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, y otros líderes, expusieron los pasos a seguir en el marco del programa Artemis. Este nuevo enfoque incluye pruebas de dos sistemas de aterrizaje lunar competidores, la optimización de la preparación de cohetes y la introducción de un traje espacial más ligero, lo que facilitará los primeros paseos lunares.

El plan se centra en dos misiones clave: la Artemis III, un vuelo de prueba programado para 2027, y la Artemis IV, que tiene como objetivo llevar astronautas a la superficie lunar en 2028. Esta estrategia se basa en las prioridades establecidas anteriormente en la iniciativa Ignition de la NASA, y busca reducir riesgos técnicos y acelerar el cronograma de misiones.

Isaacman afirmó: "Esta es una NASA muy energizada, y estas actualizaciones son solo una pequeña parte de esa historia. Estamos enfocándonos intensamente en la misión para garantizar resultados que cambien el mundo de la manera más rápida, segura y exitosa posible". La agencia no espera a que otros presenten sus planes, ya que competidores estratégicos también buscan establecer una presencia permanente más allá de la Tierra.

Artemis III realizará una importante prueba en órbita terrestre antes de intentar un nuevo aterrizaje lunar. La misión reunirá la nave Orion de la NASA y los landers experimentales desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Cuatro astronautas viajarán a bordo de Orion, que será lanzada en el potente cohete SLS (Space Launch System). Durante la misión de 14 días, la tripulación practicará procedimientos de encuentro y acoplamiento con los vehículos de prueba de ambas empresas.

La secuencia de las pruebas será cuidadosamente planificada. Blue Origin lanzará primero una versión de prueba de su lander Blue Moon al espacio. Luego, la NASA enviará a Orion con sus cuatro astronautas, donde realizará el encuentro y acoplamiento con el vehículo de Blue Moon. Posteriormente, SpaceX lanzará una versión de prueba de su lander Starship. Orion se separará de Blue Moon y realizará otro acoplamiento, esta vez con Starship. Esta serie de pruebas busca verificar las capacidades de las naves antes de intentar el aterrizaje en 2028.

La NASA también informó que la preparación para la Artemis III sigue en curso, con una reducción del tiempo de preparación de aproximadamente el 50%. Además, la agencia logró un importante avance en un componente crítico del sistema de combustible del cohete, diseñado y fabricado internamente en solo cinco meses, a un costo significativamente menor al estimado inicialmente por un proveedor externo.

Para la Artemis IV de 2028, la NASA planea lanzar astronautas a bordo de Orion desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Los astronautas dependerán de un sistema de aterrizaje lunar desarrollado por SpaceX o Blue Origin para alcanzar la superficie lunar. Ambas empresas han revisado sus diseños originales para simplificar y hacer más eficientes sus operaciones, aunque sus enfoques son bastante diferentes.

SpaceX planea utilizar su nave Starship, que tomará combustible adicional mientras orbita la Tierra. Esto le permitirá reunirse con Orion y llevarla hacia la Luna. Por su parte, Blue Origin está desarrollando su lander Blue Moon Mark 2, que requerirá etapas de propulsión adicionales en órbita terrestre antes de dirigirse a la Luna.

Ambas compañías trabajan para tener sus sistemas listos para apoyar un aterrizaje lunar tripulado en 2028, lo que brinda a la NASA mayor flexibilidad mientras continúa el desarrollo y las pruebas. Además, la agencia está considerando dos etapas superiores posibles para el cohete SLS de la Artemis IV, para preservar la flexibilidad en sus planes de lanzamiento.

Un cambio importante en esta misión es el desarrollo de un nuevo traje espacial más ligero, conocido como el "Sortie suit", diseñado específicamente para las primeras excursiones en la superficie lunar. Este nuevo traje pesa aproximadamente la mitad que el traje principal de Axiom Space, facilitando así la preparación para las primeras misiones de aterrizaje.

Los planes de la NASA van más allá de un simple regreso a la Luna. La agencia busca establecer una presencia humana permanente en el satélite, lo que permitirá la exploración de áreas más desafiantes, como el polo sur lunar. Estas misiones están diseñadas para expandir el conocimiento humano sobre la Luna y allanar el camino para futuras exploraciones de Marte.