El CONICET en el Deep Tech Summit 2026: Un puente entre ciencia y sector productivo

El CONICET participó activamente en el Deep Tech Summit 2026, un evento que reunió a destacados referentes del ámbito científico y empresarial. El presidente del Consejo, Daniel Salamone, formó parte del panel "Del laboratorio al mercado", donde se abordaron temas cruciales como la transferencia tecnológica y la colaboración entre el sistema científico y el sector productivo.

Este encuentro, que tuvo lugar en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se inscribe en el marco de la Tecweek Buenos Aires 2026, un esfuerzo del Gobierno de la Ciudad para fomentar un ecosistema de innovación y tecnología. En el panel, Salamone estuvo acompañado por Graciela Ciccia, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología, y Marcelo Ponte, director general de Merck Argentina.

Durante su intervención, Salamone destacó el rol del CONICET en la creación de conocimiento científico y su creciente vinculación con el sector productivo. Hizo referencia al nuevo reglamento para Empresas de Base Tecnológica (EBT), diseñado para simplificar los procedimientos y facilitar la participación de investigadores en emprendimientos surgidos del ámbito científico. "Creemos que este nuevo reglamento estimulará tanto a los investigadores como a las empresas a acercarse al CONICET", afirmó.

El titular del CONICET también remarcó que más de 50 EBTs han surgido del organismo y expresó su expectativa de que el nuevo marco normativo impulse la creación de más emprendimientos. En cuanto a la transferencia tecnológica, subrayó la necesidad de que la investigación contemple la producción de conocimiento y su aplicación para satisfacer las demandas sociales.

Por su parte, Marcelo Ponte compartió la experiencia de Merck en innovación abierta y cooperación con instituciones científicas. Resaltó el premio que la compañía desarrolla junto al CONICET para incentivar la investigación, así como las colaboraciones con el Parque de la Innovación. También destacó la importancia de la articulación público-privada para el desarrollo del ecosistema científico y tecnológico.

Graciela Ciccia enfatizó el crecimiento del ecosistema biotecnológico argentino y el papel de la Cámara que representa, que agrupa a 34 empresas y 120 startups. Hizo hincapié en la necesidad de complementar las capacidades científicas con conocimientos en gestión empresarial y escalado productivo.

Al final del encuentro, Salamone reafirmó la disposición del CONICET para apoyar iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico, invitando a empresas y emprendedores a acercarse al organismo para identificar oportunidades de colaboración.