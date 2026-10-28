Descubrieron un brillo secreto en las salamandras de fuego tóxicas de Europa

Las salamandras de fuego, conocidas por su distintivo color negro y amarillo, han revelado una sorprendente habilidad: emiten un brillo verde y cian cuando son expuestas a la luz ultravioleta. Este hallazgo fue realizado por investigadores del Instituto Max Planck de Ecología Química y se centra en las secreciones tóxicas de estos anfibios que, además, pueden continuar brillando más de 24 horas después de ser liberadas.

El estudio encontró que la fluorescencia es más notable en la parte amarilla de su cuerpo y en los laterales. Los científicos identificaron que esta propiedad proviene principalmente de las glándulas en la piel de las salamandras y de las sustancias que estas secretan. Bernat Burriel, primer autor del estudio y investigador en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, destacó: "Es fascinante que una especie tan bien estudiada aún pueda ocultar fenómenos desconocidos. Esto nos recuerda que incluso los organismos más familiares pueden tener secretos que solo se revelan con nuevas herramientas de observación".

La fluorescencia ocurre cuando compuestos en la piel de la salamandra absorben luz ultravioleta, invisible para los humanos, y reemiten esa energía como luz visible. Este proceso produce los colores brillantes de verde y cian. Se conoce como biofluorescencia y requiere una fuente externa de luz, lo que la diferencia de la bioluminiscencia, donde los organismos producen su propia luz mediante reacciones químicas.

Durante mucho tiempo se creyó que la biofluorescencia era casi exclusiva de organismos marinos, con escorpiones como una excepción notable en tierra. Sin embargo, investigaciones recientes han desafiado esta idea, identificando propiedades fluorescentes en una variedad creciente de animales terrestres, incluidos reptiles, aves y anfibios.

¿Cuál es el propósito del brillo en las salamandras de fuego?

Aunque los investigadores han confirmado que las salamandras de fuego fluorescen, el propósito biológico de esta habilidad sigue siendo incierto. Una posibilidad es que el brillo sirva como un medio de comunicación, ayudando a los individuos a reconocerse entre sí o a evaluar posibles parejas. Otra teoría sugiere que podría hacer que su coloración de advertencia sea más visible para los depredadores.

Martin Kaltenpoth, director del Departamento de Simbiosis de Insectos en el Instituto Max Planck, comentó: "La fluorescencia cumple con varios criterios que sugieren una función comunicativa. Podría ayudar a las salamandras a detectarse en entornos nocturnos o densos, o actuar como una señal adicional de defensa".

El descubrimiento de que las secreciones tóxicas de la piel también son fluorescentes plantea preguntas sobre cómo las salamandras interactúan con depredadores y otros animales en su entorno. Actualmente, estas funciones propuestas permanecen como hipótesis. Animales con visión particularmente sensible pueden detectar la fluorescencia verde y cian, incluso cuando es extremadamente tenue. Sin embargo, los humanos necesitan una lámpara UV para observar este efecto.

En los bosques donde habitan las salamandras de fuego, la iluminación nocturna proviene principalmente de la luz de la luna y las estrellas. Los investigadores notaron que la luz de luna llena contiene una mayor proporción de longitudes de onda ultravioletas y violetas en comparación con la luz diurna, que tiene un espectro más equilibrado. En estas condiciones, la fluorescencia podría crear pequeños destellos verdes y cian contra las marcas amarillas de las salamandras, facilitando su detección por otras salamandras.

¿Podría el brillo fluorescente advertir a los depredadores?

Otra posible explicación involucra el aposematismo, una estrategia defensiva en la que los animales exhiben colores conspicuos para advertir que son venenosos o peligrosos. Las salamandras de fuego ya utilizan sus patrones distintivos de amarillo y negro como señales de advertencia, y la fluorescencia podría proporcionar una pista visual adicional.

Los científicos establecieron una conexión entre los colores de advertencia de las salamandras y las defensas químicas hace más de un siglo al identificar a las samandarinas, unos alcaloides esteroides altamente tóxicos. A pesar de las décadas de investigación sobre las toxinas y la química de la piel de las salamandras, la fluorescencia observada recientemente fue una sorpresa.

La química detrás del brillo

Una de las grandes preguntas sin respuesta se refiere a la sustancia responsable de la fluorescencia. Los investigadores aún no han determinado su identidad química, aunque las evidencias sugieren que podría ser una molécula no reconocida previamente en las salamandras de fuego. Salvador Carranza, investigador en el IBE (CSIC-UPF), expresó: "Aún no sabemos cuál es el compuesto responsable de esta fluorescencia, pero todo indica que es una molécula desconocida hasta ahora en esta especie. Identificarla será clave para comprender su origen y función".

El equipo trabaja actualmente para identificar y caracterizar químicamente los compuestos potenciales responsables del efecto. Determinar qué molécula produce el brillo podría ayudar a explicar cómo se desarrolla la fluorescencia y si juega un papel significativo en el comportamiento o la supervivencia de las salamandras.

Implicaciones para la conservación de los anfibios

Más allá de revelar una característica inesperada de una especie familiar, los hallazgos demuestran cómo nuevas técnicas de investigación pueden descubrir rasgos biológicos que han escapado a la atención científica durante décadas. Comprender si la fluorescencia influye en la comunicación, el apareamiento o la evasión de depredadores también podría contribuir a los esfuerzos de conservación. Tal información puede ayudar a los investigadores a comprender mejor el comportamiento y las necesidades ecológicas de las salamandras de fuego, que ya enfrentan amenazas significativas debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat.

El estudio también involucró a científicos del Instituto de Biología Subtropical y la Sociedad Catalana de Herpetología. Forma parte de un proyecto pionero de conservación de anfibios en Cataluña apoyado por la Fundación del Zoo de Barcelona.