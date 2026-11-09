Descubren un nuevo pez amazónico que podría estar en peligro de extinción

Investigadores descubrieron una nueva especie de pez en la Amazonía brasileña, conocida como Laimosemion laranja, que se caracteriza por sus llamativos patrones anaranjados. Sin embargo, su supervivencia ya podría estar comprometida, ya que solo se ha encontrado en tres pequeños estanques forestales, todos amenazados por actividades humanas.

Este diminuto pez, que mide menos de tres centímetros, fue hallado en el drenaje del Río Cajari, en el estado de Amapá, al norte de Brasil. Los científicos que participaron en la investigación pertenecen a varias instituciones, incluyendo la Universidade Federal do Rio Grande do Norte y el Instituto Peixe das Nuvens.

Un descubrimiento impactante en la selva amazónica

Los investigadores estaban explorando cómo diferentes especies de peces de agua dulce de la familia Rivulidae han evolucionado en los diversos ambientes de Brasil. Durante su trabajo de campo, se toparon con este pez, cuya coloración inusual destacó inmediatamente.

"Estamos desarrollando un proyecto de investigación enfocado en la evolución de las estrategias de vida de los peces de agua dulce de la familia Rivulidae en diferentes biomas de Brasil", comentó el investigador principal Yuri Abrantes. "Durante nuestro muestreo en pequeños ríos, conocidos localmente como 'igarapés', encontramos este pez con una coloración muy llamativa que captó nuestra atención de inmediato".

El equipo analizó cuidadosamente las proporciones del cuerpo del pez, contando sus escamas y estudiando las características de su esqueleto. Compararon estas características con las de especies cercanas y analizaron su ADN mitocondrial para confirmar que se trataba de una especie distinta.

"Fue un momento inesperado", recordó Abrantes. "Lo que más nos llamó la atención fue la impresionante coloración de los machos y hembras, que era diferente a todo lo que habíamos encontrado anteriormente en la zona de estudio. Esto despertó nuestra admiración y curiosidad".

Las pruebas genéticas confirmaron que el pez era una especie no reconocida previamente. Este hallazgo fue significativo, ya que subrayó cuánto queda por descubrir en partes de la Amazonía que son poco estudiadas y cada vez más amenazadas.

Una vez que el análisis genético confirmó la identidad distinta del pez, Abrantes comentó: "Fue algo especial, ya que vimos una oportunidad de contribuir al aumento de nuestro conocimiento sobre la biodiversidad amazónica y llamar la atención sobre la conservación de áreas que aún están poco exploradas pero altamente amenazadas".

Por qué se eligió el nombre Laranja

El nombre Laimosemion laranja refleja tanto la apariencia notable del pez como el lugar donde fue descubierto. En portugués, laranja significa naranja, haciendo referencia al color y a la fruta. El nombre también rinde homenaje a Laranjal do Jari, el municipio en Amapá donde se encontró la especie.

"Queríamos elegir un nombre que resaltara una característica del pez mientras fomentaba una conexión con la gente de la región donde fue descubierto", explicó Abrantes.

Más allá de su apariencia colorida, el descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender mejor la evolución de los killifish amazónicos. Algunos miembros de este grupo han desarrollado una forma extraordinaria de sobrevivir en hábitats que se secan periódicamente. Sus embriones pueden detener su desarrollo y permanecer en estado de dormancia en el barro húmedo, reanudando su desarrollo cuando las lluvias estacionales llenan los estanques.

"Laimosemion representa uno de los cinco orígenes independientes del ciclo de vida anual dentro de la familia Rivulidae", afirmó Abrantes. "Laimosemion laranja es particularmente interesante porque amplía nuestro conocimiento sobre la diversidad y evolución de este grupo en la región".

El pez amazónico podría estar en peligro

A pesar de la emoción que rodea el descubrimiento, el futuro de Laimosemion laranja es incierto. Los científicos solo lo han encontrado en tres pequeños estanques forestales cerca de Laranjal do Jari, y cada ubicación conocida muestra signos de disturbio ambiental.

La deforestación, la minería y el desarrollo urbano están ejerciendo presión sobre los hábitats circundantes. Uno de los estanques está cerca de agua que ha sido descolorida por sedimentos de actividades mineras. Otro se encuentra dentro de la ciudad, donde la contaminación por plásticos afecta el entorno.

Se estima que el rango total conocido de la especie cubre solo 25 kilómetros cuadrados. Debido a que su hábitat es tan restringido y enfrenta múltiples amenazas, los investigadores creen que el pez cumple con los criterios para ser clasificado como en peligro de extinción bajo las directrices establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Para mejorar sus posibilidades de supervivencia, el equipo ha recomendado expandir los límites de la cercana Reserva Extractiva del Río Cajari para incluir las áreas donde vive el pez.

Este descubrimiento añade otra especie a la notable biodiversidad de la Amazonía, al tiempo que subraya la necesidad de proteger hábitats que los científicos apenas han comenzado a explorar. Sin medidas de conservación más fuertes, especies como Laimosemion laranja podrían enfrentar amenazas serias antes de que los investigadores tengan la oportunidad de comprenderlas completamente.

El estudio fue publicado en la revista de acceso abierto Zoosystematics and Evolution.