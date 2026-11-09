Un suplemento común podría ayudar a combatir la psoriasis, revelan científicos

FOTO: La pantetina, un derivado de la vitamina B5, podría combatir la psoriasis.

Un suplemento nutricional ampliamente disponible, derivado de la vitamina B5, podría ofrecer un nuevo enfoque prometedor para el tratamiento de la psoriasis, según un estudio realizado en China. Los científicos descubrieron que la pantetina puede calmar las células inmunitarias involucradas en la inflamación autoinmune, previniendo el desarrollo de psoriasis en ratones y mejorando los síntomas en un pequeño ensayo clínico en humanos.

Los hallazgos, publicados el 27 de octubre en el Journal of Experimental Medicine (JEM), revelaron una conexión inesperada entre la producción de colesterol y el sistema inmunológico. Al interferir con este proceso, la pantetina podría ayudar a reducir la actividad inmunitaria excesiva responsable de la psoriasis y potencialmente de otras enfermedades autoinmunes.

Cómo las células inmunitarias hiperactivas contribuyen a la psoriasis

En el centro del descubrimiento se encuentran las células dendríticas, células inmunitarias especializadas que ayudan a organizar las defensas del cuerpo. Estas células actúan como coordinadoras, identificando amenazas potenciales y dirigiendo a otras células inmunitarias para que respondan.

Las células dendríticas realizan esta función capturando sustancias extrañas llamadas antígenos y presentándolos a las células T, que son células inmunitarias que reconocen amenazas específicas. También liberan señales químicas que reclutan células inmunitarias adicionales y desencadenan inflamación.

Aunque estas actividades son esenciales para combatir infecciones, pueden surgir problemas cuando las células dendríticas se vuelven excesivamente activas. En lugar de ayudar a proteger el cuerpo, pueden contribuir a la inflamación persistente y a enfermedades autoinmunes como la psoriasis.

"La evidencia emergente destaca que las vías metabólicas y sus metabolitos asociados juegan un papel vital en la regulación de la función de las células inmunitarias y la progresión autoinmune", afirmó Wei-Na Zhang, investigadora del State Key Laboratory of Biomedical Analysis en Beijing. "Sin embargo, las estrategias terapéuticas que apuntan al metabolismo en enfermedades inflamatorias siguen siendo poco exploradas".

Los científicos descubren un vínculo oculto entre el colesterol y la psoriasis

Los investigadores identificaron niveles inusualmente altos de enzimas llamadas Vaninas en células dendríticas de personas con psoriasis y varias otras enfermedades autoinmunes. Estas enzimas ayudan a regular el procesamiento de ciertas sustancias involucradas en el metabolismo celular.

Cuando los científicos redujeron los niveles de Vaninas, las células dendríticas se volvieron menos activas y menos capaces de estimular las células T. También encontraron que un fármaco diseñado para inhibir las Vaninas previno el desarrollo de psoriasis en ratones.

Una investigación adicional reveló por qué estas enzimas podrían desempeñar un papel tan importante. Las Vaninas convierten la pantetina en vitamina B5, un nutriente esencial que las células necesitan para producir energía. La pantetina ya se vende como un suplemento nutricional y se utiliza comúnmente para ayudar a reducir el colesterol en sangre, ya que puede disminuir la producción de colesterol.

Esta conexión es particularmente interesante porque el colesterol no solo circula en el torrente sanguíneo. También influye en cómo funcionan las células inmunitarias. Investigaciones anteriores han demostrado que el colesterol puede estimular la actividad de las células dendríticas, mientras que un colesterol elevado en sangre es un factor de riesgo importante para desarrollar psoriasis.

El equipo descubrió que la actividad excesiva de las Vaninas reduce la cantidad de pantetina disponible dentro de las células dendríticas. A medida que los niveles de pantetina caen, la producción de colesterol aumenta, causando que estas células inmunitarias se vuelvan inusualmente activas.

Restaurar los niveles de pantetina interrumpió este proceso. El suplemento redujo la acumulación de colesterol dentro de las células dendríticas y ayudó a suprimir la activación inmunitaria excesiva asociada con la inflamación.

"Descubrimos que la administración de pantetina alivia eficazmente la psoriasis en ratones, lo que sugiere que niveles insuficientes de pantetina podrían ser el contribuyente crucial a la hiperactivación de las células dendríticas y la inflamación autoinmune tras la regulación al alza de las Vaninas", afirmó Zhang.

Un suplemento común muestra promesa en un ensayo de psoriasis en humanos

Alentados por los hallazgos en laboratorio y en animales, los investigadores investigaron si la pantetina podría beneficiar también a personas que padecen psoriasis.

Realizaron un pequeño ensayo clínico que involucró a 24 pacientes con la enfermedad. Todos los participantes recibieron un ungüento tópico que contenía calcipotrieno/betametasona, un tratamiento combinado utilizado para controlar los síntomas de la psoriasis. El calcipotrieno es un derivado de la vitamina D que ayuda a regular el crecimiento de las células de la piel, mientras que la betametasona es un corticosteroide que reduce la inflamación.

La mitad de los participantes también tomó tabletas de pantetina, lo que permitió a los investigadores examinar si la adición del suplemento mejoraba los resultados del tratamiento estándar.

Después de 12 semanas, los pacientes que recibieron pantetina junto con su ungüento recetado mostraron una mayor mejora en los síntomas de la psoriasis. Los beneficios fueron especialmente notables entre los participantes que tenían niveles altos de colesterol en sangre antes del tratamiento.

Estos hallazgos sugieren que la pantetina podría servir como un tratamiento adicional para la psoriasis, particularmente en pacientes cuya metabolización del colesterol podría estar contribuyendo a la inflamación.

Sin embargo, el ensayo incluyó solo a 24 personas, y los investigadores enfatizan que se necesitan estudios más grandes para confirmar la efectividad del suplemento. Los resultados humanos tampoco establecen que el mismo mecanismo biológico observado en experimentos de laboratorio sea responsable de la mejora en los pacientes.

"Nuestro ensayo clínico iniciado por investigadores demostró la eficacia terapéutica alentadora de la pantetina como terapia adyuvante en la psoriasis, pero estos hallazgos deben interpretarse como prueba de concepto para la viabilidad clínica en lugar de validación mecánica directa", concluyó Zhang. "En general, nuestro estudio descubre el eje Vanina-pantetina-colesterol como una vía metabólica clave que gobierna la activación de las células dendríticas y proporciona una base para estrategias terapéuticas que abordan varias enfermedades autoinmunes mediadas por células dendríticas."