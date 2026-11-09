Las bacterias intestinales pueden consumir el revestimiento del intestino al faltar fibra

Una reciente investigación reveló que las bacterias del intestino, al carecer de fibra, pueden comenzar a alimentarse del revestimiento mucoso que protege las paredes intestinales, generando compuestos potencialmente dañinos. Este hallazgo, realizado por científicos del Ludwig Institute for Cancer Research, destaca la importancia de una dieta rica en fibra y también sugiere que ciertos tipos de proteínas presentes en los alimentos vegetales son cruciales para mantener un microbioma intestinal saludable.

Los estudios anteriores habían asociado las dietas basadas en plantas con beneficios para la salud, pero los investigadores se propusieron entender más a fondo los mecanismos detrás de estos efectos positivos. Según el estudio, la fibra no es el único componente esencial; las proteínas vegetales que no se digieren completamente, denominadas "proteínas imitadoras de fibra" o Prif, también juegan un papel significativo en la salud del microbioma.

El trabajo de los investigadores se dividió en dos estudios. El primero, publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences, demostró cómo la fibra y ciertas proteínas afectan a las bacterias intestinales, favoreciendo la producción de compuestos beneficiosos en lugar de nocivos. El segundo estudio, publicado en Nature Metabolism, cuestionó la creencia de que todos los compuestos químicos en el cuerpo se originan exclusivamente en los microbios intestinales.

El director del estudio, Joshua Rabinowitz, comentó: "El interés por manipular el microbioma humano o utilizar sus productos metabólicos para terapia está en aumento. La dieta tiene un gran potencial para controlar el microbioma y sus outputs. Para diseñar intervenciones terapéuticas efectivas, necesitamos comprender qué aspectos de la dieta controlan qué outputs microbianos".

En el estudio de PNAS, se investigaron metabolitos fenólicos, que son sustancias químicas producidas cuando el cuerpo o los microorganismos descomponen nutrientes. Algunos metabolitos son esenciales para funciones biológicas normales, mientras que otros pueden contribuir a problemas de salud. Los investigadores identificaron que los metabolitos derivados de la fenilalanina, como el ácido hipúrico, están asociados con un mejor peso corporal y salud intestinal, mientras que otros, derivados de la tirosina, están vinculados a peores resultados en pacientes con cáncer.

Los hallazgos resaltaron cómo la combinación de fibra y Prif puede alterar el equilibrio de metabolitos fenólicos, favoreciendo aquellos que son beneficiosos. Además, se encontró que las bacterias intestinales, al faltar fibra, pueden descomponer las proteínas del propio organismo, incluyendo las del moco intestinal, lo que resulta en la producción de metabolitos nocivos. La fibra, en este contexto, ayuda a suprimir esta descomposición, reduciendo así la producción de compuestos dañinos.

El segundo estudio reveló que las células del cuerpo pueden producir metabolitos fenólicos e indólicos de forma independiente de los microbios intestinales. Esto desafía la noción de que todos los compuestos beneficiosos dependen exclusivamente de las bacterias intestinales, lo que podría cambiar la forma en que se desarrollan tratamientos para aumentar metabolitos beneficiosos o reducir los nocivos.

Estos descubrimientos sugieren que la interacción entre la dieta, los microbios intestinales y el metabolismo del cuerpo humano es compleja y merece una atención más detallada en futuras investigaciones. Los autores concluyeron que una comprensión más profunda de cómo los diferentes componentes alimenticios influyen en el metabolismo microbiano podría conducir a recomendaciones dietéticas más precisas y nuevas estrategias terapéuticas.