Una nueva terapia elimina tumores cerebrales en ratones con un enfoque innovador

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco desarrollaron una nueva terapia inmunitaria que se activa exclusivamente al ingresar al cerebro, permitiendo atacar tumores cancerígenos mientras permanece inactiva en otras partes del cuerpo. En ensayos con ratones, las células modificadas eliminaron por completo el glioma difuso de línea media (DMG), un cáncer cerebral infantil agresivo que se propaga en los tejidos sanos circundantes.

El DMG es uno de los cánceres infantiles más difíciles de tratar. Se desarrolla en el tronco encefálico, una región crítica que regula funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. La mayoría de los niños diagnosticados con esta enfermedad fallecen dentro del año, y los tratamientos actuales han tenido poco éxito en frenar su avance.

La terapia experimental, denominada B-SYNC CAR-T, podría ofrecer un nuevo enfoque. A diferencia de los tratamientos CAR-T convencionales, que han tenido dificultades con los tumores cerebrales, estas células inmunitarias modificadas están programadas para activar su maquinaria de combate contra el cáncer específicamente en el cerebro. Los investigadores creen que este enfoque dirigido hace que las células sean más efectivas, aunque el motivo exacto sigue siendo incierto.

Los resultados prometedores llevaron a los científicos a preparar ensayos clínicos en UCSF Health, que podrían comenzar tan pronto como en abril de 2027. "Ha sido una lucha crear células CAR-T que superen el DMG sin causar efectos secundarios inaceptables", comentó Hideho Okada, MD, PhD, profesor de Cirugía Neurológica en UCSF y coautor del estudio publicado el 28 de octubre en Science Translational Medicine. "Al limitar la expresión del CAR de B-SYNC a donde y cuando importa -- en el cerebro -- logramos un apagado total y consistente de los tumores de DMG en el laboratorio."

Desarrollando Células CAR-T Más Inteligentes para Combatir el Cáncer Cerebral

B-SYNC se basa en años de investigación por parte de Okada y Wendell Lim, PhD, profesor de Farmacología Celular y Molecular en UCSF. Su objetivo ha sido desarrollar células inmunitarias que puedan reconocer y destruir tumores cerebrales con mayor precisión. La terapia CAR-T modifica las células T del cuerpo, un tipo de célula inmunitaria, para que lleven receptores especiales llamados CARs. Estos receptores reconocen proteínas en las células cancerosas y desencadenan un ataque inmunitario.

En 2021, Okada y Lim informaron hallazgos alentadores con una terapia anterior llamada E-SYNC, diseñada para tratar el glioblastoma, otra forma agresiva de cáncer cerebral. E-SYNC utiliza un sistema de detección molecular conocido como synNotch para identificar la proteína mutada EGFRvIII, presente en algunas células de glioblastoma. Sin embargo, este enfoque tenía una limitación importante: solo alrededor del 20% de los pacientes tienen tumores que contienen EGFRvIII.

Para superar este problema, los investigadores buscaron una señal más confiable que pudiera activar la terapia en un rango más amplio de pacientes. Identificaron la brevican, una proteína distribuida naturalmente por todo el cerebro, como una alternativa prometedora. Rediseñaron el sistema synNotch para que desencadenara la producción de CAR solo cuando encontrara brevican.

Una Terapia CAR-T Nueva Elimina Tumores Cerebrales en Ratones

Los investigadores administraron las células B-SYNC CAR-T por vía intravenosa a ratones implantados con células humanas de DMG. Algunas de las células inmunitarias modificadas viajaron a través del torrente sanguíneo y entraron en el cerebro, donde comenzaron a producir los receptores CAR y atacar las células tumorales. La activación parecía ocurrir solo en la ubicación deseada, ya que las células B-SYNC en otras partes del cuerpo no producían los receptores CAR.

El equipo también examinó si la entrega del tratamiento directamente en el cerebro produciría resultados más fuertes. Administraron B-SYNC mediante una inyección intracerebroventricular (ICV), introduciendo las células en los ventrículos llenos de líquido del cerebro. Los resultados fueron sorprendentes: en dos modelos de ratones con tumores de DMG humanos, el tratamiento eliminó completamente el cáncer en cada ratón probado.

Las Células Inmunitarias Siguen Luchando Mucho Después de que Desaparecen los Tumores

Destruir los tumores originales fue solo parte del logro. Los investigadores también querían determinar si las células inmunitarias modificadas podían permanecer activas y proteger contra el regreso del cáncer. Casi siete semanas después del tratamiento inicial, introdujeron otra ronda de células de DMG en ratones que ya habían recibido B-SYNC. Todos los ratones tratados rechazaron las nuevas células cancerosas, demostrando que los efectos protectores de la terapia continuaron más allá de la eliminación inicial de los tumores.

Los investigadores creen que esta podría ser una razón importante por la que su enfoque funcionó mejor que las terapias CAR-T convencionales. "No esperábamos que las células CAR-T B-SYNC necesariamente persistieran", comentó Senthilnath Lakshmanachetty, PhD, investigador postdoctoral en el laboratorio de Okada. "Pero todavía están patrullando en busca de cáncer más de 70 días después, y siguen siendo muy funcionales."

Ensayos Humanos Podrían Comenzar en Abril de 2027

Con los resultados de laboratorio que demuestran tanto la eliminación de tumores como la actividad inmune duradera, el equipo de UCSF está trabajando para llevar B-SYNC a pruebas en humanos. Okada, Lim y Lakshmanachetty colaboran con especialistas en cáncer de UCSF para preparar ensayos clínicos. El tratamiento propuesto utilizará las propias células T de cada paciente, que serán modificadas genéticamente para convertirse en células B-SYNC CAR-T. El primer ensayo será dirigido por las doctoras Marie Jaeger-Krause y Sabine Mueller, y se planea evaluar diferentes combinaciones de entrega intravenosa y administración directa en el cerebro.

La capacidad del tratamiento para eliminar completamente tumores y prevenir su regreso en ratones ha generado un considerable optimismo. Mueller, directora del Centro de Tumores Cerebrales Pediátricos de UCSF, expresó: "El glioma difuso de línea media es un diagnóstico desgarrador para los pacientes y sus familias. Estos datos preclínicos son muy prometedores. Los ratones con DMG están siendo curados, y estamos increíblemente emocionados de llevar esta terapia a los niños y jóvenes a los que atendemos. Este es exactamente el tipo de enfoque innovador que merecen."