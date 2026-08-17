Comienza el juicio por el asesinato del gerente de Microsoft en Florida tras una emboscada mortal

FOTO: "El asesinato fue personal": Comienza en Florida el juicio por emboscada a gerente de Microsoft

El homicidio de Jared Bridegan, un gerente de Microsoft, ocurrido en una solitaria carretera de Florida, fue presentado como una "emboscada" planeada por su exesposa y su actual pareja, según lo expuesto por la fiscalía al jurado el lunes. Bridegan, de 33 años, fue asesinado en Jacksonville Beach en 2022 mientras se detenía a retirar un neumático que obstruía la vía, con su hija de 2 años asegurada en su asiento de seguridad.

Más de cuatro años después de este trágico evento, Mario Fernandez Saldana, de 38 años, se enfrenta a un juicio en el condado Duval por asesinato en primer grado y por instigación a cometer asesinato. Se le acusa de haber orquestado el asesinato de Bridegan al contratar a un tirador. Shanna Gardner, de 39 años, su exesposa, se enfrentará a su propio juicio en septiembre.

La fiscal Christina Simak Stifler afirmó: "El asesino era un desconocido para Jared Bridegan. El asesinato fue personal".

La defensa sostiene que Fernandez Saldana no actuó como un cerebro criminal

El abogado defensor James Hill argumentó ante el jurado que su cliente, un veterano del Ejército, no tenía intención de eliminar a Bridegan y que sus acciones tras el homicidio —como un viaje por carretera a Pensilvania— no son las de un criminal fugitivo. Hill destacó que Fernandez Saldana tenía acceso a considerables recursos económicos, lo que le habría permitido escapar del país si así lo hubiera querido.

Stifler también describió la relación tensa entre Bridegan y Gardner, marcada por conflictos sobre la crianza de sus gemelos, abarcando desde la religión hasta temas de salud y educación. "Peleaban por todo. ... Fue desagradable. Fue mezquino. No fue bueno para ambas partes", expresó la fiscal.

Bridegan se había vuelto a casar y tenía dos hijos más con su nueva esposa, Kirsten. Gardner, por su parte, se unió a Fernandez Saldana, quien era el encargado de mantenimiento de un gimnasio donde ella entrenaba. El asesinato ocurrió poco después de que Bridegan dejara a sus gemelos de 9 años en la casa de Gardner.

La hija de Bridegan escuchó los disparos y más tarde preguntó: "¿La policía va a ayudar a mi papá?", según relató Stifler. La policía halló una pista crucial meses después: un neumático en una propiedad de alquiler asociada a Fernandez Saldana, que coincidía con el neumático que bloqueó el vehículo de Bridegan en el momento del ataque.

La investigación también vinculó el ADN de esos neumáticos con Henry Tenon, un exinquilino con antecedentes penales. Se reveló que Fernandez Saldana le pagó 10,000 dólares a Tenon tras el asesinato, aunque los cheques indicaban que el pago era por trabajos de jardinería y reparaciones.

Tenon, de 65 años, fue inicialmente acusado de ser el tirador. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó testificar contra Fernandez Saldana, pero luego retiró su declaración y enfrentará su propio juicio en 2027.

Stifler enfatizó que Gardner, proveniente de una familia adinerada, se mudó al estado de Washington con sus hijos después de la muerte de Bridegan, mientras que Fernandez Saldana se trasladó a Orlando. "La señora Gardner obtuvo lo que quería: control total sobre sus hijos y la libertad de irse de Jacksonville", concluyó la fiscal.

Bridegan había trabajado como director de tecnología en la empresa Clean Simple Eats, ubicada en Utah, antes de su empleo en Microsoft.