Inteligencia artificial en las empresas: el error de sumar tecnología sin saber para qué

FOTO: La IA también se equivoca: qué tareas necesitan una revisión humana antes de avanzar.

El especialista en inteligencia artificial, Elisandro Santos, sostuvo que la incorporación de estas herramientas a los procesos de trabajo debe incluir supervisión humana cuando exista algún nivel de riesgo. En diálogo con Cadena 3, recomendó evaluar las consecuencias de un posible error antes de automatizar tareas como responder correos electrónicos o publicar contenidos en redes sociales.

"Si hay un mínimo nivel de riesgo, es necesario que haya un humano ahí para certificar, para validar, para aprobar", afirmó. El especialista vinculó esa necesidad con el concepto human in the loop, que alude a la presencia de una persona dentro del proceso para revisar lo que hace la tecnología.

Santos explicó que la inteligencia artificial permite delegar numerosas tareas, semiautomatizar procesos y mejorar su eficiencia. Sin embargo, advirtió que esas posibilidades requieren controles porque las herramientas pueden cometer errores o generar información incorrecta, un fenómeno conocido como alucinación.

"Los errores pueden pasar en cualquier momento", señaló. Por eso, insistió en que una persona debe verificar los resultados antes de aprobar su uso.

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• Empezar por el problema

Al analizar cómo deberían incorporar inteligencia artificial las empresas, Santos cuestionó que el punto de partida sea la decisión de sumar tecnología sin haber identificado previamente una necesidad concreta.

"Lo primero es tratar de arrancar desde el problema, detectar un problema o una necesidad", explicó. A partir de ese diagnóstico, planteó que debe evaluarse si la inteligencia artificial constituye la respuesta o el camino más eficiente para resolverlo.

El paso siguiente, según indicó, es elaborar una especie de mapa de riesgo. Esa evaluación debe considerar qué tarea realizará la herramienta, en qué parte del proceso intervendrá y cuáles podrían ser las consecuencias si se equivoca o genera información falsa. "A mayor riesgo detectado, mayor intervención humana voy a tener que hacer", resumió.

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• Correos y redes sociales: la revisión antes del envío

Para ilustrar ese criterio, Santos mencionó el caso de una empresa que busca automatizar tanto las respuestas a sus correos electrónicos como la creación y publicación diaria de contenidos en redes sociales.

Consideró que ambos usos implican un riesgo alto si se ejecutan sin revisión. En el caso del correo, advirtió que una respuesta automática podría contener un error o una alucinación.

Como alternativa, propuso que la inteligencia artificial revise los mensajes, prepare las respuestas y las deje en borrador. De ese modo, una persona puede comprobar que el contenido sea correcto y autorizar el envío.

"Vos entrás, verificás, validás que esté bien, apretás un botón y lo enviás", ejemplificó.

Para las redes sociales, planteó un esquema similar: la herramienta puede elaborar el texto de la publicación, generar una imagen o un video y dejar todo preparado. La intervención humana debe producirse antes de que ese material se publique.

Santos remarcó que la clave es identificar en qué instancia del proceso conviene incorporar ese control, de acuerdo con los riesgos detectados. Así, la automatización puede avanzar con una persona que revise y apruebe los resultados antes de su difusión.

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Informe de Verónica Maslup.