Las Leonas de Argentina se consagran campeonas del mundo en hockey tras 16 años de espera

FOTO: Las Leonas de Argentina se coronan campeonas de hockey sobre césped tras 16 años de sequía

AMSTELVEEN, Países Bajos — El equipo argentino de hockey sobre césped, conocido como Las Leonas, se coronó campeona de la Copa del Mundo tras una intensa final contra las anfitrionas, Países Bajos. El encuentro, disputado el pasado sábado, culminó en una emocionante tanda de penales, donde Argentina se impuso 3-1 después de que el tiempo reglamentario finalizara 1-1.

Esta victoria marcó el fin de una larga espera de 16 años, ya que Las Leonas no se consagraban campeonas desde las ediciones de 2002 en Perth y 2010 en Rosario, donde también derrotaron a las neerlandesas.

El triunfo representa una revancha significativa para el equipo argentino, que había caído ante Países Bajos en las finales de la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el marcador fue de 3-1 en ambas ocasiones.

Durante la final del sábado, Yibbi Jansen abrió el marcador para las locales con un gol a los 30 minutos. Sin embargo, Las Leonas lograron empatar en el segundo tiempo, cuando la capitana María Granatto convirtió un córner corto en el minuto 54, obligando a definir el partido desde el punto penal.

En la tanda de penales, Sofía Cairo anotó el gol decisivo, sumándose a las conversiones de Victoria Granatto y Brisa Bruggesser. Por el lado de Países Bajos, Marjin Veen logró marcar, pero las fallas de Pien Sanders y Felice Albers sellaron el destino del partido.

Este triunfo reafirma la grandeza del hockey argentino y representa un momento histórico para Las Leonas, que vuelven a levantar un trofeo mundial después de más de una década de sequías en competiciones internacionales. En el encuentro previo, Países Bajos había eliminado a Bélgica 1-0 en semifinales, mientras que Argentina superó a Australia con el mismo marcador para llegar a la final. Bélgica se llevó el tercer puesto al vencer a Australia 1-0.