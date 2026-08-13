Habló el padre de la chica asesinada en Corrientes: "Se comieron el verso del suicidio"

FOTO: Investigan si el acusado por el crimen de Cecilia Lazcano actuó solo o si hubo más involucrados.

Raúl Lazcano, padre de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en la localidad correntina de Alvear, reclamó que la Justicia profundice la investigación porque considera que el joven detenido no actuó solo y pudo haber recibido ayuda de otras personas.

"A esta persona, alguien más la ayudó. Él solo no pudo cometer este crimen. Tiene que haber más personas involucradas", afirmó en diálogo con Cadena 3. El hombre pidió que se esclarezca quiénes participaron o tenían conocimiento de la planificación del homicidio.

La muerte de Cecilia ocurrió durante la madrugada del 15 de julio. La adolescente apareció cubierta de sangre y pidió ayuda en una vivienda del barrio Estación. Presentaba un profundo corte en el cuello y otras lesiones en las muñecas. Murió poco después, mientras era trasladada para recibir atención médica en la ciudad de Corrientes.

Aunque en un primer momento la causa fue investigada como un supuesto suicidio, una serie de pruebas modificó por completo esa hipótesis. La Fiscalía sostiene ahora que Cecilia fue engañada y atacada por un compañero del colegio Mamerto Acuña, también de 16 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un menor.

Ante la consulta sobre si creía que la muerte de su hija había sido encargada por otras personas y que el detenido pudo haber ejecutado el ataque, Raúl respondió: "Sí, exactamente. Así fue". Se trata de una sospecha del padre que todavía no fue confirmada judicialmente.

El fiscal Facundo Cabral aclaró que, por el momento, la causa no está encuadrada como un homicidio por encargo. Sin embargo, admitió que el crimen tuvo una planificación previa y que existiría al menos otra persona que conocía tanto el plan como la presunta autoría del adolescente detenido.

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FOTO: Cecilia Lazcano, la víctima.

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• "Esto fue planeado"

Raúl explicó que el acusado era compañero de Cecilia y asistía al mismo curso. Pese a esa cercanía, aseguró que su hija nunca le contó que tuviera problemas con él o con otros estudiantes.

"Ella llevaba una vida normal. Siempre asistió normalmente a la escuela, como todos. De repente pasó esto. Por lo que se investigó, fue planeado. Cuál fue el motivo, no lo sé, pero sí fue planeado", expresó.

El padre tampoco conocía antecedentes de violencia o comportamientos agresivos del sospechoso. "Él demostraba ser un chico normal", señaló. Cecilia, el acusado y otras compañeras solían reunirse en una plaza ubicada a media cuadra de la vivienda familiar.

"Siempre estaban juntos, él y otras compañeritas del mismo curso. Nunca vimos nada malo. No entiendo cómo pudo llegar a tomar ese tipo de decisión", manifestó.

El adolescente detenido también vive a media cuadra de la casa de los Lazcano. Raúl aclaró que, pese a ser vecinos, el joven nunca había ingresado a su hogar ni participado de encuentros familiares. También dijo que los padres del acusado no se acercaron a hablar con él después del crimen.

Según relató, una adolescente a la que identificó como la novia del detenido se presentó cerca de las dos de la madrugada en el velatorio de Cecilia. "Entró sola, me saludó, estuvo enfrente del cajón y después se fue", recordó.

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Raúl indicó además que Cecilia tenía amigos y mantenía una relación cercana con un joven, aunque nunca le había confirmado que tuviera novio. "Tenía buena amistad con un chico, pero nunca me dijo que salía con alguien", precisó.

Raúl aseguró que nunca aceptó la explicación inicial de que Cecilia se hubiera quitado la vida. Explicó que mantenía una relación muy cercana con ella y que conversaban casi todos los días sobre la escuela y sus problemas.

"Nos llevábamos muy bien, tanto conmigo como con sus tíos y con toda la familia. Yo hablaba con ella casi todos los días y le preguntaba cómo iba la escuela, si tenía algún problema. Nunca hubo nada fuera de lugar", sostuvo.

La herida que observó en el cuello de su hija fue lo que lo llevó a rechazar desde un primer momento la hipótesis del suicidio. "Cuando fui a ver qué había pasado y me mostraron el corte que tenía, dije: 'Esto no puede ser'. Ahí empezamos con la familia a averiguar y a preguntar cómo había sido, porque era imposible que ella se hiciera eso", contó.

Raúl señaló que, después de conversar con profesionales médicos, también comenzó a preguntarse cómo Cecilia pudo haberse desplazado desde el lugar del ataque hasta la casa en la que pidió auxilio.

"Con semejante herida en el cuello y en el brazo, no hay forma de que ella pudiera salir de un lugar oscuro y sucio, caminar 90 metros y pedir ayuda. Es imposible", afirmó. También sostuvo que en ese trayecto no habría quedado un rastro que explicara ese desplazamiento, circunstancia que, a su entender, refuerza la posibilidad de que hayan intervenido más personas.

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• Los indicios que complican al detenido

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes para reconstruir las últimas horas de Cecilia. Las imágenes muestran a la adolescente y al acusado caminando hacia la zona de la antigua estación ferroviaria. Más tarde, el joven aparece regresando solo y con una prenda diferente.

En la escena del crimen, los investigadores encontraron además una marca de zapatilla sobre la sangre de la víctima. El dibujo coincide con el patrón de la suela de un calzado secuestrado durante el allanamiento realizado en la casa del adolescente.

Otra prueba central es el teléfono de Cecilia. El aparato había sido arrojado en una zona de pastizales y permaneció encendido durante varios días. Los agentes de la División Homicidios lograron localizarlo después de determinar que su última activación había ocurrido cerca de la vieja estación.

El análisis de los celulares permitió recuperar mensajes que el fiscal calificó como "lapidarios". Después del ataque, el acusado habría escrito: "Todos se comieron el verso del suicidio". Desde la escena también habría enviado otro mensaje en el que decía: "Se levantó y todavía se mueve".

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FOTO: La zapatilla del chico detenido y la pisada sobre la mancha de sangre. (Foto: Clarín)

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Los investigadores determinaron además que el crimen habría sido preparado durante varios días. En las conversaciones recuperadas aparece un pedido para que Cecilia llevara una pala, aunque sin explicarle para qué sería utilizada. La Justicia no descarta que el plan inicial haya contemplado ocultar el cuerpo.

La Fiscalía también intenta establecer cómo se enviaron dos mensajes de despedida desde el teléfono de Cecilia durante aquella madrugada, debido a que la adolescente no tenía datos móviles desde hacía al menos tres días.

Cabral reconoció que otra persona sabía del plan y de la presunta responsabilidad de "J". También se analiza el papel de la novia del detenido y si pudo haber tenido alguna intervención o conocimiento previo. El fiscal indicó que esa posibilidad continúa "bajo valoración" y tomó distancia de las versiones sobre una supuesta pelea previa entre ambas adolescentes.

Otra de las hipótesis analizadas es que el homicidio pudiera estar relacionado con algún reto viral. No obstante, hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre el móvil del ataque.

En los primeros momentos también circuló la versión de que Cecilia había asentido cuando un policía le preguntó si ella misma se había provocado las heridas. El efectivo señalado negó posteriormente haber mantenido ese intercambio con la víctima.

Raúl insistió en que la investigación no debe detenerse con la detención del compañero de colegio. "Lo que más quiero es que se haga justicia. Tiene que haber más personas involucradas; no es solamente este chico", concluyó.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.