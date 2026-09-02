Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero: "No me quedan vidas"

Alexis tiene 21 años y llevaba 20 días internado en el Hospital Cullen de Santa Fe luego de sufrir un accidente en moto que le provocó una fractura de fémur en tres partes. Tras ser operado, recibió el alta y esperaba en silla de ruedas junto a un amigo en la vereda de la guardia, aguardando un remis, cuando un patrullero perdió el control y los embistió. “Fue algo inexplicable, pero bueno, son cosas que pueden pasar. No se ven todos los días”, contó en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Según relató, una ambulancia ingresaba al hospital con la alerta roja y el móvil policial estaba detenido en medio de la calle por una pelea que había ocurrido momentos antes. Cuando el agente intentó poner en marcha la camioneta, tuvo dificultades para hacerlo y finalmente perdió el control. “Se ve que se puso como nervioso, se le fue la camioneta y vino derecho a nosotros. Nos agarró bien de lleno y nos estampilló contra las rejas”, explicó Alexis. Él y su amigo fueron golpeados y el impacto también derribó las rejas del ingreso.

FOTO: Así quedó la silla de ruedas tras el accidente en el Hospital Cullen.

El joven contó que, al intentar incorporarse después del choque, vio que su pierna había quedado nuevamente doblada. “Cuando me quise sentar, me vi toda la pierna doblada otra vez y empecé a gritar”, recordó. Ahora espera el informe médico, aunque ya le anticiparon que deberá someterse a una nueva cirugía porque los tornillos que tenía colocados en la zona de la rodilla se desplazaron con el impacto. “Ya voy por la sexta cirugía”, lamentó.

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La historia de Alexis, además, está marcada por otros accidentes. Antes de la fractura de fémur que sufrió en moto, se había caído desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil en Esperanza. “Me patiné con arenilla y me caí. Me trituré todo el hueso del codo, me rompí dos muelas y dos dientes y me clavé una tabla en la cabeza”, contó. También recordó otras lesiones y cirugías, entre ellas una hernia y un accidente en el que un clavo le atravesó la mano.

Pese a todo, Alexis asegura que intenta tomarse las situaciones con humor. “Yo creo que ya no me quedan más vidas”, dijo. El joven admitió que tanto el accidente de ayer como los anteriores los toma casi como una broma. Ahora deberá atravesar una nueva operación y continuar con una recuperación que, una vez más, se vio interrumpida por un accidente inesperado.

Entrevista de Alberto Lotuf.