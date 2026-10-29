Luciano Carta, el relojero que restaura piezas familiares y mantiene vivo un oficio centenario

FOTO: Jean Pierre devuelve la vida a relojes que parecían haber quedado en el olvido

Un reloj puede ser mucho más que un instrumento para medir el tiempo: puede guardar recuerdos familiares, representar una herencia y convertirse en un accesorio inseparable de quien lo lleva.

Con esa filosofía trabaja Luciano Carta, tercera generación de relojeros y referente de Jean Pierre, la histórica relojería ubicada en Rivadavia 59, en el centro de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, Carta repasó la trayectoria del negocio familiar, los cambios que introdujo internet en el rubro y la vigencia de los relojes tradicionales frente al avance de los dispositivos inteligentes.

“Somos, te diría, la relojería más vieja del centro de Córdoba. Tenemos mucha historia y han pasado grandes celebridades de la ciudad”, contó. Entre sus clientes históricos y actuales mencionó a reconocidas figuras cordobesas, en una trayectoria que refleja el vínculo construido con distintas generaciones.

Una parte fundamental del trabajo cotidiano de Jean Pierre consiste en devolverles la vida a relojes que parecían haber quedado en el olvido. Muchas veces llegan al taller piezas heredadas de padres o abuelos, con un valor afectivo que supera ampliamente su precio comercial.

“Le damos vida a los relojes que la gente quiere recuperar. Siempre encuentran alguno que era del abuelo, del padre, y lo quieren volver a usar”, explicó Carta.

La restauración requiere conocimiento técnico, paciencia y precisión para recuperar el funcionamiento de mecanismos que, en algunos casos, llevan décadas acompañando a una familia. Para el relojero, cada reparación representa también la posibilidad de conservar una historia personal.

La transformación digital modificó los hábitos de compra y obligó a las relojerías tradicionales a adaptarse. Según Carta, hoy muchas personas eligen sus relojes por internet y luego recurren a los comercios especializados para realizar el mantenimiento, ajustar las mallas, cambiar las pilas o solucionar desperfectos.

“Nos tuvimos que reconvertir. Las marcas que vendemos se comercializan menos de vidriera porque la gente muchas veces opta por comprar por internet”, señaló.

Sin embargo, ese cambio también generó nuevas oportunidades. La llegada de clientes que adquieren productos en línea y necesitan asistencia técnica amplió el campo de trabajo del establecimiento.

A través de las redes sociales, además, la relojería puede mostrar sus restauraciones y llegar a personas interesadas en recuperar piezas antiguas o conocer sus productos. Carta invitó a seguir el perfil de Instagram de Relojería Jean Pierre, donde comparten parte de su actividad.

Lejos de considerar a los relojes inteligentes como una amenaza, Carta entiende que ambos productos responden a necesidades diferentes y pueden convivir en la vida cotidiana.

Mientras los smartwatch suelen utilizarse para entrenar, ir al gimnasio o registrar actividades físicas, los relojes convencionales conservan su lugar como accesorios de vestimenta y expresión personal.

“Una persona que tiene un smartwatch para entrenar quiere también un reloj convencional, lindo, para salir a comer, cenar o juntarse con amigos”, sostuvo.

Para el especialista, el reloj tradicional mantiene un atractivo particular por su diseño, sus agujas y su presencia como complemento de la indumentaria. También destacó que el interés por estos accesorios atraviesa distintos segmentos de precios, desde modelos económicos hasta piezas de alta gama.

Incluso hay clientes que sienten que les falta algo cuando dejan su reloj en el taller. “Nos lo traen a reparar y nos dicen que, por favor, lo tengamos lo antes posible porque se sienten desnudos si no lo tienen”, relató.

A la hora de recomendar un reloj para el uso cotidiano, Carta se inclinó por una marca que considera versátil y accesible: Casio.

“Es el reloj de batalla. Tenés una amplia gama de modelos, es reparable y hay opciones de metal, de plástico, para entrenar o para salir. Con un Casio no le errás”, afirmó.

De todos modos, aclaró que el servicio técnico de Jean Pierre no se limita a una marca o categoría. El taller trabaja con relojes japoneses, suizos, alemanes y franceses, desde modelos de uso diario hasta piezas de mayor valor.

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Entre las marcas mencionadas aparecen Seiko, Orient y Citizen, además de firmas suizas reconocidas como Longines y Omega. El mantenimiento y el costo de las reparaciones dependen de las características de cada reloj, su marca y el trabajo que requiera.

En un mundo atravesado por pantallas, notificaciones y dispositivos digitales, el oficio del relojero conserva un lugar particular. Detrás de cada mecanismo hay conocimientos transmitidos entre generaciones y un trabajo minucioso que busca prolongar la vida útil de objetos que acompañan a las personas durante años.

La experiencia de Luciano Carta muestra que la tradición no necesariamente está reñida con la modernidad: internet amplía el alcance del negocio, los relojes inteligentes comparten espacio con los convencionales y las restauraciones mantienen vivo el vínculo con el pasado.

Porque, como demuestra el trabajo cotidiano de Jean Pierre, algunos relojes no solo dan la hora. También cuentan historias, conservan afectos y siguen formando parte de la vida de quienes los eligen.

Informe de Jorge Mercado